Corona-Impfaktion in Neuaubing

Die Landeshauptstadt München hat am vergangenen Wochenende erneut eine Sonderaktion mit mobilen Teams zur Impfung von Bürger*innen in einem ausgewählten Stadtbezirk durchgeführt. 405 Münchner*innen nutzten das Angebot, das mit organisatorischer Unterstützung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) ablief, und ließen sich in den Räumen der Neuaubinger Pfarrgemeinde St. Markus mit dem Impfstoff Johnson & Johnson impfen.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Der große Erfolg der Sonderaktion zeigt uns, dass unsere Strategie richtig ist, parallel zu unserem Impfzentrum in Riem auch Impfaktionen in den Stadtbezirken anzubieten. Die Zusammenarbeit vor Ort hat hervorragend geklappt. In Neuaubing konnten wir über das Stadtteilmanagement auf ein fest etabliertes Netzwerk der sozialen Einrichtungen zurückgreifen. Leider erfahren wir stets sehr kurzfristig vom Freistaat die Liefermengen und auch die Art des Impfstoffs. Für eine weiterhin erfolgreiche Impfkampagne wäre es nötig, dass die staatlichen Stellen uns eine bessere Planbarkeit ermöglichen.“ Roland Ahl, Leiter der BRK Bereitschaft Aubing: „Die Impfaktion in Neuaubing lief sehr gut. Die Menschen sind dankbar, eine Impfung zu erhalten. Wir als Rotes Kreuz Aubing unterstützen hier selbstverständlich sehr gerne die Impfaktion der Stadt.“

Die Gemeinde von St. Markus hatte ihre Räume kostenlos zur Verfügung gestellt, 15 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen des BRK halfen mit. Die mo- bilen Impf-Teams stellte die Firma Aicher Group, die auch das Impfzentrum Riem im Auftrag der Landeshauptstadt betreibt. Die Termine konnten über das dortige Bildungslokal, dem SOS Familienzentrum Neuaubing, den Kitz-Verbund, die Nachbarschaftshilfe, und die Münchner Tafel am Westkreuz vergeben werden. Der Bezirksausschuss spendierte am Freitag eine Runde Pizza für alle Helfer*innen.

Zuletzt hatte die Landeshauptstadt München eine achttägige Impf-Sonderaktion auf dem Gelände der Großmarkthalle in Kooperation mit der Münchener Tafel durchgeführt. Dabei hatten die mobilen Teams 885 Münchner*innen geimpft.