Corona-Impfaktionen der kommenden Woche

Personen ab 16 Jahren haben in der kommenden Woche, 24. September bis 3. Oktober, wieder die Möglichkeit, sich bei mobilen Impfaktionen im Münchner Stadtgebiet ohne Voranmeldung impfen zu lassen. An diesem Freitag und Samstag, 24. und 25. September, bietet das Pop-Up-Impfzentrum in den Pasing Arcaden Impfwilligen ein letztes Mal die Möglichkeit zu einer Corona-Schutzimpfung. Dafür hat im ehemaligen Sport Münzinger im Rathaus am Marienplatz bereits seit 20. September eine neue Pop-Up-Impfstelle von Montag bis Samstag geöffnet. Für eine spontane Impfung können außerdem die Besucher*innen im Paulaner Brauhaus am Kapuzinerplatz und im Paulaner am Nockherberg zur Wirtshauswiesn sowie im Wirtshaus zum Isartal ihre Ärmel hochkrempeln.

Die mobilen Impf-Teams warten zudem am Sonntag, 26. September, vor dem Audi Dome sowie am Freitag, 1. Oktober, in den in den Alten- und Service-Zentren Maxvorstadt und Harlaching auf Impfwillige. Besucher*innen der Allianz Arena haben vor dem Heimspiel des FC Bayern am Sonntag, 3. Oktober, die Möglichkeit für eine Corona-Schutzimpfung auf der Esplanade vor dem Stadion. Ferner gibt es beim ESV München ein Impfangebot.

Freitag, 24. September

– Am Harras, Kreuzung Albert-Roßhaupter-Straße/Plinganserstraße, 11 bis 17 Uhr

– Ehemaliger Sport Münzinger, Rathaus, Marienplatz 8, 11 bis 17 Uhr

– Pasing Arcaden, Ladenfläche des ehemaligen Promod im EG, Pasinger Bahnhofsplatz, 11 bis 17.30 Uhr

Samstag, 25. September

– Nockherberg Wirtshauswiesn, Paulaner Brauhaus, Hochstraße 77, 11 bis 17 Uhr

– Ehemaliger Sport Münzinger, Rathaus, Marienplatz 8, 11 bis 17 Uhr

– Pasing Arcaden, Ladenfläche des ehemaligen Promod im EG, Pasinger Bahnhofsplatz, 11 bis 17.30 Uhr

Sonntag, 26. September

– Audi Dome, Siegenburger Straße 45, 14 bis 17.15 Uhr

– Paulaner Brauhaus, Kapuzinerstube, Kapuzinerplatz 5, 11 bis 17 Uhr

– Wirtshaus zum Isartal, Brudermühlstraße 2, 12 bis 17 Uhr

– ESV München, Margarete-Danzi-Straße 21, 11 bis 16.30 Uhr

Montag, 27. September

– Ehemaliger Sport Münzinger, Rathaus, Marienplatz 8, 11 bis 17 Uhr

Dienstag, 28. September

– Ehemaliger Sport Münzinger, Rathaus, Marienplatz 8, 11 bis 17 Uhr

Mittwoch, 29. September

– Ehemaliger Sport Münzinger, Marienplatz 8, 11 bis 17 Uhr

Donnerstag, 30. September

– Ehemaliger Sport Münzinger, Rathaus, Marienplatz 8, 11 bis 17 Uhr

Freitag, 1. Oktober

– ASZ Maxvorstadt, Gabelsbergerstraße 55a, 11 bis 16 Uhr

– ASZ Harlaching, Rotbuchenstraße 32, 11 bis 17 Uhr

– Ehemaliger Sport Münzinger, Rathaus, Marienplatz 8, 11 bis 17 Uhr

Samstag, 2. Oktober

– Am Harras, Kreuzung Albert-Roßhaupter-Straße/Plinganserstraße, 11 bis 17 Uhr

– Ehemaliger Sport Münzinger, Rathaus, Marienplatz 8, 11 bis 17 Uhr

Sonntag, 3. Oktober

– Allianz Arena, Esplanade, Werner-Heisenberg-Allee 25, 14.30 bis 17.30 Uhr

– Pfarrzentrum St. Margaret, Margaretenplatz 5c, 11 bis 16 Uhr

– Wirtshaus zum Isartal, Brudermühlstraße 2, 12 bis 17 Uhr

– Am Harras, Kreuzung Albert-Roßhaupter-Straße/Plinganserstraße, 11 bis 17 Uhr

– Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Lukas, Mariannenplatz 3, Eingang über Steinsdorfstraße, 11 bis 16 Uhr

Personen ab 16 Jahren mit einem Wohnsitz in Deutschland können sich ohne vorherige Terminvereinbarung impfen lassen, grundsätzlich kann der Impfstoff frei gewählt werden. Eine vorherige Registrierung in BayIMCO (www.impfzentren.bayern) ist erwünscht, um den Ablauf vor Ort zu beschleunigen, aber keine zwingende Voraussetzung. Auch Zweitimpfungen werden durchgeführt, sofern der Mindestabstand zur Erstimpfung gewahrt bleibt (BioNTech 3 Wochen, Moderna 4 Wochen, AstraZeneca-Kreuzimpfung mit BioNTech 4 Wochen). Erforderlich hierfür ist ein Nachweis über die erfolgte Erstimpfung (gelber Impfpass oder Impfbescheinigung). Auch Menschen, die nicht ihren Erstwohnsitz in München haben, können sich impfen lassen. Zur Impfung ist ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen (Personalausweis oder Reisepass) sowie, falls vorhanden, der gelbe Impfpass.

Für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren bietet das Impfzentrum Riem während seiner Öffnungszeiten sogenannte „Familienimpfungen“ an. Dieses Angebot richtet sich an Personen ab 12 Jahren ohne Vorerkrankungen und deren Eltern. Im Rahmen dieses Angebots findet eine ausführliche Beratung statt. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht nötig. Aktuelle Informationen zu allen Impfangeboten bietet die Landeshauptstadt München unter www.muenchen.de/corona.