Corona: Impfen und Testen an den Feiertagen

An den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel gelten für die Corona-Impfstationen sowie das Testzentrum in München folgende Öffnungszeiten:

-Das Corona-Testzentrum Theresienwiese hat am 24. und 31. Dezember von 8 bis 14 Uhr sowie am 25. und 26. Dezember sowie 1. und 6. Januar jeweils von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Terminvereinbarung unter corona-testung.de.

– Das Impfzentrum Riem und die Impfaußenstellen Marienplatz (ehemaliger Sport Münzinger), KVR und Pasing Arcaden sind am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie 1. Januar geschlossen. Am 6. Januar sind die Impfaußenstellen Pasing Arcaden und KVR geschlossen, das Impfzentrum Riem und das Kinderimpfzentrum Gasteig haben jeweils von 9 bis 17.45 Uhr geöffnet, die Impfaußenstelle Marienplatz von 11 bis 19.45 Uhr. Ansonsten gelten die regulären Öffnungszeiten (siehe unter muenchen.de/corona)

– Die Impfaußenstelle Theresienwiese (Impfungen nur mit Termin) ist täglich von 9 bis 18.15 Uhr geöffnet, ausgenommen::

– 24. Dezember, 9 bis 14.30 Uhr

– 25. Dezember, 9 bis 17 Uhr

– 26. Dezember, 9 bis 17 Uhr

– 31. Dezember, 9 bis 14.30 Uhr

– 1. Januar, 9 bis 17 Uhr

– 6. Januar: 9 bis 18.15 Uhr

– Die Impf-Hotline unter Telefon 089 90429-2222 ist an den Feiertagen (24., 25., 26. und 31. Dezember sowie 1. Januar) nicht besetzt. Sie ist am 6. Januar von 8 bis 18 Uhr erreichbar.