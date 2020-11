Corona-Pandemie: Polizei führt über 4.300 Kontrollen durch

Im Zeitraum von Freitag, 13.11.2020, 06:00 Uhr, bis Montag, 16.11.2020, 06:00 Uhr

wurden verschiedenste Einsätze und Kontrollen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München (sowohl Stadt- und Landkreis München) durchgeführt, um die

Einhaltung der Regelungen der aktuellen Verordnungen in Bezug auf die Corona-

Pandemie zu überprüfen. Es wurden über 4.300 Kontrollen in diesem Zeitraum

durchgeführt. Dabei wurden 487 Verstöße angezeigt, davon bezogen sich 122 auf die

Maskentragepflicht.

Am Freitag, 13.11.2020 wurden im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr vermehrt

Kontrollen im Bereich des Karlplatzes durchgeführt. Aufgrund der sehr milden Witterung

hielten sich viele Personen, darunter auch polizeilich bekannte Jugendgruppen, am

Karlsplatz auf. Hier mussten die Polizeibeamten die Personengruppen immer wieder

ansprechen und darauf hinweisen, vor Ort verkaufte Speisen nicht dort sitzend zu

verzehren. Bei den angesprochenen Jugendlichen konnte dabei ein erhöhtes

Aggressionspotential festgestellt werden. Insgesamt wurden 55 Identitätsfeststellungen

durchgeführt und 48 Platzverweise ausgesprochen. In diesem Rahmen wurden ebenfalls

28 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkung, vier Anzeigen wegen

Verstößen gegen die Mund-Nasen-Bedeckung-Tragepflicht und elf Verwarnungen wegen

Verstößen gegen die Mund-Nasen-Bedeckung-Tragepflicht erstellt.

Am Freitag, 13.11.2020, gegen 20:30 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine Gruppe

von ca. 40 Jugendlichen im Olympiapark am Spiridon-Louis-Ring eine Party feiern würde.

Als die Polizei vor Ort eintraf, flüchtete ein Großteil dieser Personen. Letztendlich wurden

sechs Personen vor Ort wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz

angezeigt.

Am Samstag, 14.11.2020, gegen 20:40 Uhr wurde der Polizei eine überlaute Party in einer

Wohnung in Bogenhausen mitgeteilt. Dort konnte dann vor Ort eine private

Geburtstagsfeier festgestellt und aufgelöst werden. Alle sieben dort angetroffenen

Personen wurden nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Am Samstag, 14.11.2020, gegen 23:50 Uhr, wurde der Polizei eine Party mit ca. 50

Personen in einem Kieswerk in Gronsdorf mitgeteilt. Als die Polizei vor Ort eintraf,

flüchteten die Personen. Letztendlich konnten 19 Personen festgestellt werden. Alle

wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz und wegen

Hausfriedensbruch angezeigt.

Am Sonntag, 15.11.2020, gegen 13:20 Uhr, wurde eine feiernde Personengruppe im

Bereich des Euroindustrieparks auf einem Parkplatz gemeldet. Die Polizei traf dann

insgesamt 33 Personen an. Bei allen wurden Identitätsfeststellungen durchgeführt,

Platzverweise erteilt und Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz erstellt.