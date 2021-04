Die ADAC Bavaria Historic und das Maxlrainer Oldie Feeling an Fronleichnam können wegen Corona nicht stattfinden. Am 31. Juli soll es eine Oldtimer-Ersatzveranstaltung von ADAC Südbayern, AMC Bad Aibling und der AIB KUR geben.

Das Maxlrainer Oldie Feeling an Fronleichnam (3. Juni) mit 15.000 Zuschauern muss corona-bedingt heuer abermals pausieren, genauso wie die ADAC Bavaria Historic (3. bis 5. Juni). Für alle Oldtimer-Freunde gibt es jedoch Hoffnung auf Ersatz: Am Samstag, 31. Juli, soll es nach Plan des ADAC Südbayern, der AIB KUR und des AMC Bad Aibling das Bayerische OldtimerFestival als Ein-Tagesveranstaltung mit einer historischen Ausfahrt und Zielankunft bei der Oldie Night geben.

„An eine Großveranstaltung wie das Maxlrainer Oldie Feeling ist angesichts der Infektionszahlen und nach intensiver Rücksprache mit den Behörden heuer leider nicht zu denken. Auch die ADAC Bavaria Historic ist wegen der vielen Unsicherheiten und aktuellen Auflagen nicht machbar“, bedauert Fritz Schadeck, Vorstand für Jugend und Sport im ADAC Südbayern. „Hier heißt es: Auf ein Neues in 2022! 80 gemeldete Teilnehmer für die Bavaria zeigen jedoch, wie groß die Sehnsucht der Oldtimer-Freunde ist, endlich wieder mit ihren Fahrzeugen unterwegs sein zu können“, betont Schadeck. Deshalb hat das Organisationsteam des ADAC Südbayern gemeinsam mit der AIB KUR und dem AMC Bad Aibling an einem Alternativ-Konzept gefeilt, das wie folgt aussieht: Am 31. Juli soll es – unter hoffentlich besseren Corona-Rahmenbedingungen – Oldtimer-Feeling mit der 1. ADAC Maxlrain Classic (Ausfahrt mit sportlicher Wertung) und der Mangfall Classic des AMC (ohne sportliche Wertung) geben. Start am Vereinsgelände des AMC Bad Aibling. Die AIB KUR sorgt für das Rahmenprogramm mit der Oldie Night zum Ausklang gemäß den dann aktuellen, behördlichen Vorgaben. „Und so schaffen wir es hoffentlich, zumindest ein Bayerisches OldtimerFestival in kleiner, feiner und sicherer Form über die Bühne zu bekommen“, sagt Schadeck. Fans von Gleichmäßigkeitsfahrten mit Autos Baujahr 1991 und älter, deshalb aufgepasst: Heuer gibt es erstmals die Möglichkeit, bei dieser Ein-Tages-Tour an den Start zu gehen. Die Route der ADAC Maxlrain Classic führt durch das schöne Mangfalltal und ist ideal für Einsteiger in den Oldtimersport. Zudem zählt die Veranstaltung zum „ADAC Classic Pokal Süd-West“.Weitere Infos und Anmeldungen unter bavaria-historic.de und motorsport-suedbayern.de