Corona: Verschärfte Eintrittsregeln in Hellabrunn

In den letzten Wochen hat sich die pandemische Infektionslage in Bayern und insbesondere in München erneut zugespitzt. Nach jüngster Beschlussfassung der Bayerischen Staatsregierung und Umsetzung der lokalen, für den Tierpark Hellabrunn zuständigen Behörden gilt ab Mittwoch, den 24.11.2021 die 2G Plus -Regel.

Diese behördlich auferlegten Regularien bedeuten, dass

ausnahmslos nur noch nachweislich geimpfte und genesene Personen den Tierpark betreten dürfen und ab sofort zusätzlich noch einen negativen, zertifizierten und tagesaktuellen Corona-Schnelltest oder PCR-Test vorlegen müssen.

Kinder bis 12 Jahren und 3 Monate keine Corona-Impfung vorweisen müssen.

zudem auf dem gesamten Tierparkareal Maskenpflicht gilt: für Kinder von 6 bis 16 Jahren ein Mund-Nasenschutz; ab 16 Jahren ist eine FFP2-Maske verpflichtend.

Die nächsten Testzentren können über die Webseite von München.de abgerufen werden. Alle für den Einlass notwendigen Zutrittsdokumente wie Impfnachweise, Testzertifikate und die entsprechenden Lichtbildausweise werden in Hellabrunn bereits vor den Kassen von geschulten Security-Mitarbeitern geprüft. Alle Hellabrunn-Besucher werden dringend gebeten, sich über die Zutrittsregeln und betrieblichen Einschränkungen vor ihrem Tierparkbesuch auf www.hellabrunn.de/corona zu informieren. Zudem gelten dann auch die Bestimmungen der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.