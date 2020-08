Coronavirus-Update: Fallzahlen in München (06.08.2020)

In München wurden am Mittwoch, 5. August (Stand 23.59 Uhr), 7 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit sind in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 7.354 Infektionen bestätigt. In dieser Zahl enthalten sind 6.861 Personen, die bereits genesen sind, sowie 222 Todesfälle.

Die einzelnen Tageswerte unterliegen Schwankungen, da sie davon abhängig sind, wann die Labore die positiven Testergebnisse an das Gesundheitsamt übermitteln.