Coronavirus: Veränderungen im städtischen Kulturprogramm

Der Oberbürgermeister hat am Mittwoch entschieden, dass bis voraussichtlich 19. April 2020 alle öffentlichen Vorstellungen der städtischen Theater und der Münchner Philharmoniker entfallen. Auch die Konzerte und Theatervorstellungen der Pasinger Fabrik, die diese als Eigenveranstaltungen anbietet, werden abgesagt. Hintergrund ist die dynamische Verbreitung des Coronavirus, die auch der Freistaat zum Anlass genommen hat, für seine Theater, Konzertsäle und Opernhäuser eine solche Regelung zu treffen. Für die Stadt München bedeutet das die vorübergehende Einstellung des Spielbetriebs am Deutschen Theater, an den Münchner Kammerspielen, am Münchner Volkstheater und an der Schauburg. Konzerte der Münchner Philharmoniker werden ebenso abgesagt. Die Karten können ab sofort an den Stellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

Derzeit kommt es auch zu Programmänderungen in der Münchner Stadtbibliothek, den städtischen Museen und anderen städtischen Kultureinrichtungen. Daher gilt: Bitte immer auf deren Homepages informieren. Aktuelle Infos zum Kulturprogramm sind unter https://t1p.de/Kultur-aktuell zu finden.