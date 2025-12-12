Cosimawellenbad öffnet wieder am Samstag, 20. Dezember

Aufgrund von Reparaturarbeiten ist das Cosimawellenbad derzeit geschlossen. Nun steht aber fest: Am Samstag, 20. Dezember, wird es wieder öffnen. Rechtzeitig zu den Weihnachtsferien kommt damit auch die beliebte Welle zurück nach Bogenhausen.

Die Schließung war notwendig geworden, da aufgrund einer Leckage im Wellenbecken wiederholt Wasser in die darunter liegenden Technikräume eingedrungen war. Nach Ablassen des Beckenwassers und einer gründlichen Lecksuche werden derzeit undichte Stellen an den Schweißnähten repariert. Anschließend erfolgt eine Grundreinigung des gesamten Bads, das Becken wird wieder befüllt und auf „Betriebstemperatur“ gebracht.

Ab Samstag kommender Woche stehen alle Angebote im Cosimawellenbad wieder wie gewohnt zur Verfügung. Informationen hierzu sowie zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen gibt es auf www.swm.de/baeder/cosimawellenbad