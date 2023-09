Courage-Medaille an couragierte Bürgerinnen und Bürger verliehen

Herrmann verleiht 31 mutigen Bürgerinnen und Bürgern die Medaille für Verdienste um die Innere Sicherheit für vorbildliche Zivilcourage.

100-Jährige stellt Trickbetrüger, Passanten verhindern Vergewaltigungen, Bürger wehren Messerangriffe ab: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann verleiht 31 mutigen Bürgerinnen und Bürgern die Medaille für Verdienste um die Innere Sicherheit für vorbildliche Zivilcourage

Als “großartige Vorbilder für Zivilcourage” hat heute Bayerns Innenminister Joachim Herrmann 31 Bürgerinnen und Bürger bezeichnet, die sich mit ihrem mutigen und beherzten Handeln auf unterschiedliche Weise um die Innere Sicherheit in Bayern verdient gemacht haben. Herrmann verlieh ihnen heute gemeinsam mit Landespolizeipräsident Michael Schwald im Rahmen einer Feierstunde in München die ‘Medaille für Verdienste um die Innere Sicherheit’, kurz ‘Courage-Medaille’. “Wir ehren mit dieser Auszeichnung außergewöhnliche Menschen, die sich in besonderer Weise für die Sicherheit und den Schutz unserer Gesellschaft eingesetzt haben”, betonte Herrmann. “Die Courage-Medaille symbolisiert Mut, Entschlossenheit und Engagement.”

Der Innenminister erinnerte heute auch an die Terroranschläge in den USA am 11. September 2001, durch die viele couragierte Menschen ihr Leben lassen mussten, beispielsweise weil sie Menschen aus den brennenden Zwillingstürmen retten wollten. Zudem erinnerte Herrmann an Dominik Brunner , der nach einem brutalen Angriff starb, als er am 12. September 2009 Jugendliche vor einem gewalttätigen Übergriff in der S-Bahn beschützen wollte. “Der Name ‘Dominik Brunner’ steht seitdem bundesweit für Zivilcourage. Wir werden das Gedenken an ihn immer in Ehren halten”, erklärte Herrmann und machte deutlich: “Niemand muss sich selbst in Gefahr bringen. Wichtig ist aber, nicht wegzuschauen und zumindest schnellstmöglich die Polizei zu verständigen.”

Bürgerinnen und Bürger, die sich durch mutiges und beherztes Einschreiten in besonderer Weise um die Innere Sicherheit in Bayern verdient gemacht haben, werden seit 1994 mit der ‘Medaille für Verdienste um die Innere Sicherheit’ ausgezeichnet.

Die 31 Bürgerinnen und Bürger haben in folgenden Fällen Hilfe geleistet:

Augsburg:

Im Januar 2022 halfen zwei Passantinnen einer jungen Frau, die von einem Mann sexuell angegriffen und ausgeraubt wurde.

Im September 2022 halfen Nachbarn einer älteren Frau, Trickbetrügern eine Falle zu stellen. Die 100-Jährige begab sich selbst zu Fuß zur Geldübergabe, wo die Täter festgenommen werden konnten.

Bad Kötzting:

Im Mai 2022 bedrohte ein Ladendieb eine Kassiererin mit einem Messer und wurde von einem Kunden in die Flucht geschlagen, der dabei einen Stich in den Bauch bekam.

Ebermannstadt:

Im Juli 2021 brachte ein Passant eine Messerstecherin zur Aufgabe, nachdem sie einen Angehörigen erstochen hatte.

Eichenau:

Im Mai 2021 halfen Passanten einem Schüler, der von einer Jugendbande wegen eines beobachteten Diebstahls angegriffen wurde.

Kolbermoor:

Im November 2021 eilte eine Frau einer jungen Frau zu Hilfe, die durch zwei Männer sexuell angegriffen wurde, und wurde von den Tätern selbst schwer verletzt.

München:

Im November 2021 schritt ein Passant ein, als ein weiterer Passant von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und schwer verletzt wurde.

Im November 2020 bewahrte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses seinen Nachbarn davor, ausgeraubt zu werden.

Im Juni 2020 schlug ein Passant eine Gruppe junger Erwachsener in die Flucht, die einen Mann mit Schlägen und Tritten schwer verletzt hatten.

Im Juni 2021 entriss eine Frau einer ehemaligen Schülerin im Klassenzimmer ein langes Küchenmesser, mit dem sie andere Schüler und eine Lehrkraft bedroht hatte. Ein junger Mann griff ebenfalls ein und hielt die junge Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Ebenfalls im Juni 2021 unterbanden zwei Passanten den sexuellen Missbrauch einer 18-Jährigen.

Im Mai 2019 schritt ein Passant ein, als eine sehbehinderte Frau von einem Mann sexuell bedrängt wurde.

Ostermünchen:

Im Juni 2021 halfen zwei Fahrgäste einer Zugbegleiterin, die von einem aggressiven Fahrgast bedrängt wurde.

Poing:

Im Januar 2023 unterstützte eine 17-Jährige am S-Bahnhof einen Mann, der von einem anderen mit Fäusten traktiert wurde.

Regenstauf:

Im März 2022 bemerkte eine aufmerksame Frau, dass ihre betagte Nachbarin von Trickbetrügern übers Ohr gehauen wurde, verfolgte den Täter und erwirkte die Geldrückgabe.

Rimpar:

Bereits zum fünften (!) Mal innerhalb von vier Jahren stellte eine heute 82-jährige Seniorin Trickbetrüger, die sie telefonisch zur Geldherausgabe bewegen wollten.

Schwandorf:

Im Juni 2022 hielt ein Fahrgast einen aggressiven Mann im Zug davon ab, einen Bahnmitarbeiter weiter anzugreifen, erlitt dadurch aber selbst erhebliche Verletzungen.

Schweinfurt:

Im Februar 2023 eilten zwei Passanten einem jungen Mann zu Hilfe, der von mehreren Personen angegriffen wurde, und schlugen die Täter in die Flucht.

Treuchtlingen:

Im Februar 2022 stellte ein Angestellter der Stadtwerke einen Serieneinbrecher und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Weiden in der Oberpfalz: