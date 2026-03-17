CSU-Bezirksvorstand und CSU-Stadtratsfraktion München empfehlen Dieter Reiter für die Stichwahl am 22. März 2026 zum Oberbürgermeister

Am Sonntag hatten sich alle Kreisvorsitzenden der CSU München pro Dieter Reiter bei der Stichwahl ausgesprochen. Gestern beschlossen auch die Gremien der CSU München, sowohl der Bezirksvorstand als auch die Stadtratsfraktion eine Wahlempfehlung pro Dieter Reiter bei der Stichwahl am Sonntag.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir wissen aus Gesprächen und Rückmeldungen auch, dass es unterschiedliche Meinungen in der CSU gibt. Aber die große Mehrheit in der CSU München hat eine klare Meinung“, erklärt der Vorsitzende der CSU München, Georg Eisenreich, MdL. „Dieter Reiter steht der CSU München in vielen wichtigen inhaltlichen Positionen bei der Politik für unsere Stadt deutlich näher als Dominik Krause. Das hat für den Bezirksvorstand der CSU München den Ausschlag gegeben, sich gestern einstimmig für eine Wahlempfehlung für Dieter Reiter auszusprechen. Zudem brauchen wir in unruhigen Zeiten einen Oberbürgermeister, der die kommenden Herausforderungen mit Erfahrung, pragmatisch und ohne Ideologie anpackt.“

„Auch die CSU-Stadtratsfraktion hat sich gestern einstimmig für eine Wahlempfehlung von Dieter Reiter ausgesprochen“, berichtet deren Fraktionsvorsitzender, Stadtrat Manuel Pretzl. „Wir haben mehr inhaltliche Gemeinsamkeiten mit Dieter Reiter als mit Dominik Krause. Sei es beim Verkehr, bei der Wirtschaft, beim Wohnungsbau oder der Haltung zur Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM). Wichtig ist uns aber auch, dass Dieter Reiter im Zusammenhang mit den vergüteten Ämtern beim FC Bayern für eine vollständige Aufklärung und Transparenz sorgt, wie er das angekündigt hat.“