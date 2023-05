Daglfing: Fahrzeuge in Vollbrand – Zwei Pkw vollständig zerstört

Riemer Straße – Auf einem Parkplatz hat ein Feuer zwei Pkw vollständig zerstört. Die Besitzer mussten tatenlos zusehen.

Ein Mann fuhr in seinem Auto zum Einkaufen in einen Großmarkt. Nachdem der Einkauf erfolgreich beendet worden war, verließ der Herr den Laden und begab sich zu seinem Fahrzeug. Mit erschrecken musste er feststellen, dass sein Fahrzeug bereits lichterloh brannte und das danebenstehende Fahrzeug bereits auch Feuer gefangen hatte. Über die Notrufnummer 112 setzte der Fahrzeugbesitzer in der Integrierten Leitstelle den Notruf ab.

Die alarmierten Einsatzkräfte sahen bereits auf der Anfahrt eine große schwarze Rauchsäule über der anzufahrenden Einsatzstelle. Zwei Atemschutztrupps, ausgerüstet mit jeweils einem C-Strahlrohr machten sich auf, das Feuer zu löschen und ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge zu verhindern. Nach einiger Zeit war das Feuer gelöscht und die dicken Rauchschwaden verzogen sich über den Parkplatz. Mit einer Wärmebildkamera wurden beide Fahrzeuge nachkontrolliert. Beide Fahrzeugbesitzer konnten nur tatenlos zusehen, wie ihre Autos den Raub der Flammen zum Opfer fielen.

An beiden Fahrzeugen, ein Ford und ein Renault entstand Totalschaden. Eine Abschleppfirma kümmerte sich um den Abtransport der Fahrzeuge.