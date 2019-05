Dallmayr Alpenbarista 2019: Agnieszka Rojewska holt sich den Titel

Am Samstag, den 18. Mai, traten 16 ausgewählte, internationale Barista-Meister in einer knallharten Challenge gegeneinander an.

Darunter Agnieszka Rojewska Polen, Andrea Cremone Italien, Carlo Graf Bülow Deutschland, Cem Korkmaz Österreich, Cosmin Mihailov Rumänien, Daniel Gerlach Deutschland, Gregory Raymond Frankreich, Benjamin Graf Österreich, Joshua Tarlo UK, Yuri Marschall Deutschland, June Simon Deutschland, Kastiavos Michalis Griechenland, Gap Thangsubutr Schweiz, Nicole Battefeld Deutschland, Kyle Ramage USA, Div Pan Enqi China.

Das spannenden Finale gewann Agnieszka Rojewska nur kurz vor Yuri Marschall. Neben ihren zahlreichen anderen Titeln, gehört jetzt auch noch der Dallmayr Alpenbarista 2019 dazu.