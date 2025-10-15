Dallmayr Coffee Club: Eröffnung am 18.10.2025

Coffee, Matcha, Drinks & DJ-Sounds: Dallmayr eröffnet neuen Hotspot in München

Am Samstag, den 18. Oktober, eröffnet der Dallmayr Coffee Club. Von 10-20 Uhr ist jeder willkommen, Neues zu entdecken und den Tag in urbanem Ambiente direkt am Marienplatz zu genießen.

Für den Eröffnungstag ist neben dem perfekten Sound von DJ Nikias & Friends ein Glücksrad geplant, an dem es attraktive Preise wie Coffee-Club-Accessoires sowie kostenlose Getränke zu gewinnen gibt. Kulinarisch erwarten die Besucher beim Opening verschiedene Kaffee-Kreationen, Matcha-Spezialitäten sowie Drinks wie der Dallmayr Espresso Martini. Ergänzt wird das Angebot durch frische Focaccia und die eigens entwickelte Dallmayr-Zimtblüte – eine süße Kreation, die bereits jetzt das Potenzial zum Lieblingsgebäck hat.

„Mit dem Coffee Club schaffen wir einen Ort, an dem Genuss, Lifestyle und Gemeinschaft aufeinandertreffen. Das Opening soll zugänglich für alle sein – offen, lebendig und inspirierend“, sagt Caroline Epping, Head of Marketing & Communications.

Der Coffee Club wird damit zu einem Treffpunkt für Kaffeeliebhaber, Foodies und alle, die Lust auf einen besonderen Tag haben. Das Zusammenspiel aus kulinarischem Erlebnis, urbanem Lifestyle und entspannter Atmosphäre macht das Opening zu einem Highlight im Münchner Eventkalender.

ÜBER DEN DALLMAYR COFFEE CLUB

Der Dallmayr Coffee Club eröffnet am 18. Oktober 2025 in der Dienerstraße 12, genau neben dem Delikatessenhaus. Das To-Go-Konzept bietet neben Kaffee und Matcha ausgewählte Snacks wie Focaccia und ein Signature-Süßgebäck.

Adresse: Dallmayr Coffee Club, Dienerstraße 12, 80331 München

Eröffnung: 18. Oktober 2025, 10:00 – 20:00 Uhr

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 08:00 – 17:00 Uhr