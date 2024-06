Der Countdown für den großen Dallmayr Renntag 2024 läuft! In München-Riem liefern sich Europas Top-Jockeys wieder aufregende Kopf-an-Kopf-Rennen vor einem begeisterten Publikum. Dallmayr sorgt neben den sportlichen Höhepunkten für kulinarischen Genuss mit kostenlosem Kaffee. Auch für die kleinen Pferde-Fans ist mit einem bunten Rahmenprogramm gesorgt!

SAVE THE DATE: SONNTAG 28. JULI 2024

Einlass ab 10:00 Uhr auf der Galopprennbahn München-Riem

Beginn 11:00 Uhr

9 Rennen

Bayerisches Zuchtrennen in der Gruppe I, dotiert mit 155.000 Euro

Buntes Familienprogramm mit Kinderland und traditionellem Dallmayr Kaffee-Ausschank

Gratis-Eintrittskarten

DALLMAYR RENNTAG

Seit 48 Jahren begrüßt Dallmayr zusammen mit dem Münchener Rennverein alle Turf-Fans auf der Galopprennbahn in München-Riem. Neun spannende Rennen stehen auf dem Programm, bei denen die Jockeys zusammen mit ihren Pferden sportliche Höchstleistungen zeigen. Der Höhepunkt des Tages ist der Große Dallmayr Preis, eines der wichtigsten Zuchtrennen Europas. Mit 155.000 Euro dotiert und einem hochkarätigen Feld von nationalen und internationalen Teilnehmern, verspricht dieses Rennen der Europagruppe I einen spannenden Wettkampf.

EIN HIGHLIGHT FÜR DIE GANZE FAMILIE

Auch abseits vom sportlichen Geschehen ist ein buntes Rahmenprogramm geboten. Am Kaffeezelt kommen Dallmayr-Liebhaber den ganzen Tag in den Genuss von kostenlosem Kaffee. Im Dallmayr Kinderland können sich die kleinen Besucher auf Attraktionen wie eine Hüpfburg, Kasperltheater, Kinderschminken und großen Malspaß freuen. Mutige kleine Reiter können sich am Ponyreiten ausprobieren. Das Dallmayr Kinderland öffnet seine Türen um 11:00 Uhr.

Für Erwachsene hält der Dallmayr Renntag ebenfalls eine besondere Überraschung bereit: Alle volljährigen Besucher nehmen mit ihrer Eintrittskarte automatisch an einer Gratis-Tombola teil. Zu gewinnen gibt es drei edle Dallmayr-Geschenkkörbe im Gesamtwert von 1.650 Euro. Zusätzlich gewinnt jedes fünfte Los eine Packung der Spitzenmarke Dallmayr prodomo.

Gratis-Eintrittskarten sind bereits erhältlich und können an der Pforte des Dallmayr Stammhauses in der Altenhofstraße 1 in München abgeholt werden.