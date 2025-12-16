Dallmayr unterstützt die Münchner Tafel mit über 8.000 Packungen Kaffee

Dieses Jahr unterstützt Dallmayr erneut die Münchner Tafel zur Weihnachtszeit mit einer großzügigen Spende von mehr als 8.000 Packungen Kaffee. Insgesamt wurden 668 Kartons mit jeweils 12 Packungen Dallmayr Home Barista an die gemeinnützige Organisation übergeben. Die Ausgabe der Lebensmittel fand in der ersten und zweiten Dezemberwoche an allen Ausgabestellen der Tafel in München statt. Dort entstanden festlich arrangierte Bereiche mit Dallmayr-Kaffee, Stollen und liebevoll gestalteten Papierschildern, die den weihnachtlichen Rahmen unterstrichen und den Helferinnen und Helfern Anerkennung zollten.

„Wir freuen uns, die Münchner Tafel auch in diesem Jahr wieder aktiv zu unterstützen und einen kleinen Beitrag zu mehr Wärme und Wertschätzung zu leisten. Unser Ziel war es, einen Ort mitzugestalten, an dem jeder Weihnachtsfreude spüren kann“, so Julia Dengler, Mitglied der Geschäftsleitung.

Die diesjährige Weihnachtsspende steht exemplarisch für Dallmayrs Engagement in der Region. Mit großem persönlichem Einsatz und einem klaren Bekenntnis zur sozialen Verantwortung unterstützt das Unternehmen erneut die Münchner Tafel.