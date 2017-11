DAME – vom YouTube-Star zum Chartbreaker – Salzburger Rapper kommt nach München!

28 Millionen Klicks auf YouTube – die Zocker-Hymne „Pave Low“ macht den Salzburger Rapper DAME quasi über Nacht zum Superstar. Mittlerweile knackt der Ausnahmekünstler sämtliche Charts und ist aus der Musikszene gar nicht mehr wegzudenken. Im Rahmen seiner „OUTOFTIME Tour“ stellt DAME seine neuesten Songs vor – die Tour startet am 03.12.2017 im Münchner Backstage.

Während mancher Singer-Songwriter immer noch fröhliche 4-Chord-Songs über pixelige Elfen und Orks schreibt, hat DAME seine Mitte längst gefunden. Songs wie „12 Millionen“ oder „Pave Low“ brachten den 27-jährigen Rapper aus Salzburg schnell an die Spitze der YouTube-Charts. Millionen von Klicks gaben den nötigen Kick-Off – jetzt hat sich DAME jedoch persönlichen Themen zugewandt. Zocken ist hier längst nicht mehr im Vordergrund – im Gegenteil. In seiner letzten Veröffentlichung „Straßenmusikant“, die ihm zum zweiten Mal in Österreich auf Platz 1 katapultiert und in Deutschland auf einem fulminanten Platz 5 landet, behandelt der Ausnahmekünstler seine musikalischen Anfänge auf den Straßen und Gassen seiner Stadt. Das Album ist mittlerweile auch als Unplugged-Version erhältlich.

Und wie es sich für DAME gehört, gibt es hier keinen Stillstand. Mit neuem Material im Gepäck kündigt der Salzburger für Dezember 2017 seine große „OUTOFTIME Tour“ an, die ihn quer durch Deutschland führt. Die Tour startet am 03.12.2017 im Münchner Backstage – und gerade diesen Auftakt sollte man sich nicht entgehen lassen!

DAME „OUTOFTIME Tour“ 2017

03.12.2017 – Backstage, München

