Dance-Challenge: Bayerns beste Tanztalente gekürt

Gewinnerinnen aus Eching, Neutraubling und Lappersdorf

Jetzt kämpfen sie beim DAK-Wettbewerb um den Bundessieg

Online-Abstimmung noch bis zum 27. Juni

München, 18. Juni 2021. Mehr als 700 Tanztalente haben bei der DAK-Dance-Challenge mitgemacht. Im virtuellen Tanzwettbewerb wurden die neunjährige Tessa Oertel aus Neutraubling (Kategorie Kids), Anastasia Menzel (14) aus Eching (Kategorie Young Teens) und Xenia Igiebor (18) aus Lappersdorf (Kategorie Teens) als beste Tanztalente in Bayern gekürt. Bis zum 27. Juni stehen sie nun erneut zur Wahl. Die Krankenkasse ruft bundesweit zur Online-Stimmabgabe für den Bundessieg je Kategorie auf. Die Schirmherrschaft des Wettbewerbs in Bayern hat Sozial- und Familienministerin Carolina Trautner übernommen. Alle Infos im Netz unter: www.dak-dance.de

„Herzlichen Glückwunsch an die drei bayerischen Regionalsiegerinnen! Ich drücke euch fest die Daumen für den Bundeswettbewerb. Ich freue mich, dass so viele Tanztalente am Wettbewerb teilgenommen haben und dabei so viel Spaß an der Bewegung und dem Tanzen hatten“, erklärt Schirmherrin Carolina Trautner, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales.

„Wir haben damit wieder viele Kinder und Jugendliche zum Tanzen gebracht. Auch in Corona-Zeiten ist Tanzen eine klasse Möglichkeit, sich gesund zu bewegen“, sagt Sophie Schwab, Leiterin der DAK-Landesvertretung Bayern. „Jetzt geht es in den Bundesentscheid und ich drücke allen Teilnehmenden aus dem Freistaat besonders die Daumen.“

Zunächst wurden aus den insgesamt 480 Acts die Siegerinnen und Sieger der Bundesländer in den Kategorien Kids, Young Teens und Teens gekürt. In einer aktuellen Online-Abstimmung werden bis zum 27. Juni die Besten bundesweit ermittelt. Am 1. Juli gibt die DAK-Gesundheit diese bekannt. Neben attraktiven Sachpreisen, die die Landessiegerinnen ertanzt haben, erwartet die drei besten Deutschlands eine Einladung zu einem professionellen Tanz-Workshop.

Das Online-Voting und alle Informationen sind abrufbar unter: www.dak-dance.de