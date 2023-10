DanceAbility: Neue Tanzreihe im Gasteig HP8

Tanz in den Sonntag – Bei der neuen Reihe DanceAbility im Gasteig HP8 können alle mittanzen, unabhängig von Alter, körperlicher Fitness oder Tanzerfahrung – und das einmal im Monat gratis am Sonntagmorgen.



Mühsames Schrittezählen, festgelegte Musikstile oder unsicheres Schielen auf das, was das Gegenüber tut, sind hier überflüssig. DanceAbility ist eine Tanzmethode aus den USA, die seit über 30 Jahren und in mittlerweile 45 Ländern weltweit praktiziert wird: Alle können einen eigenen Tanzstil entwickeln und sich so bewegen, wie es ihnen gefällt. Aus diesen individuellen Bewegungen wird dann zusammen eine kleine Choreografie entwickelt – viele Unterschiede werden so etwas Gemeinsames. Am Sonntag, 29. Oktober, startet die neue Reihe um 11 Uhr im Probensaal des Gasteig HP8.

„DanceAbility passt perfekt zu uns“, sagt Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke. „Der Gasteig HP8 ist ein Ort der Begegnung, an dem man gemeinsam etwas erleben oder ausprobieren kann. Dieses Angebot steht allen offen. Damit tun wir etwas gegen die Einsamkeit in der Stadt: Wer mit anderen tanzt, ist definitiv nicht allein.“

Für dieses Jahr geplant sind drei Sonntage im Oktober, November und Dezember. Ralf Otto, Kulturvermittler, EX-IN-Genesungsbegleiter, kultureller Projektleiter und selbst begeisterter Tangotänzer, leitet die Veranstaltungen. Die Gemeinsamkeit steht für ihn dabei im Fokus. Und er spricht ganz bewusst nicht von „Inklusion“, wenn er die Idee dahinter erklärt: „DanceAbility ist keine Methode, bei der allgemein übliche Tanzabläufe an die Bedürfnisse von Menschen mit körperlicher Einschränkung angepasst werden. Dieses Format ist von vornherein für alle Menschen konzipiert. Das ist ein Unterschied.“

Ralf Otto passt die Übungen und die Sprache, die er verwendet, immer den aktuellen Bedürfnissen der Gruppe, die an dem Tag gemeinsam tanzt, an. Und auch die Musik ist jedes Mal eine Überraschung, weil sie sich nach den Wünschen der Teilnehmenden richtet.

Trotzdem kann das Tanzen selbst anspruchsvoll, sogar anstrengend sein – und zwar für alle, egal ob mit oder ohne körperliche Einschränkungen. „Genau deswegen lieben die Leute dieses Format“, sagt Ralf Otto, „es fordert alle und macht deshalb auch allen Spaß.“

Gleichzeitig werden durch das gemeinsame Bewegen Berührungsängste abgebaut – von Menschen mit und ohne Behinderung, von Jungen und Älteren oder auch von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft. „Man handelt über das Tanzen ein anderes Miteinander aus, lernt sich auf ganz anderer Ebene kennen oder trifft Menschen, die man sonst nie getroffen hätte“, sagt Ralf Otto. „Und weil die Zusammensetzung der Gruppe immer wieder neu ist, ist jeder einzelne Tanztreff ein einzigartiges Abenteuer.“

DanceAbility

Sonntag, 29. Oktober, 11-13 Uhr

Sonntag, 19. November, 11-13 Uhr

Sonntag, 17. Dezember, 11-13 Uhr



Probensaal, Haus C,

Gasteig HP8

Hans-Preißinger-Straße

81379 München



Eintritt frei, eine Anmeldung ist nicht nötig