Daniel Küblböck weiter vermisst

Was ist passiert, wo ist Daniel Küblböck…?

Dazu gibt die AIDA folgendes Statement ab:

“ – Die Suche im Seegebiet vor der kanadischen Küste nach einer vermissten Person dauert weiter an. Zwei Schiffe der Canadian Coast Guard, die speziell für Rettungseinsätze ausgerüstet sind, waren am Nachmittag lokaler Zeit vor Ort eingetroffen und haben die weitere Koordination der Suche übernommen, an der ein Hubschrauber und ein Aufklärungsflugzeug sowie neben AIDAluna ein weiteres Kreuzfahrtschiff, die MS Zuiderdam, beteiligt waren. Die Suche blieb bislang erfolglos.

Nach Anbruch der Dunkelheit wurden die Kreuzfahrtschiffe von der Canadian Coast Guard aus der Suchaktion entbunden.

AIDAluna befindet sich jetzt auf dem Weg nach Halifax.

In dieser schwierigen Zeit sind wir mit unseren Gedanken bei der Familie des Vermissten. Das AIDA Care Team ist in engem Austausch mit den Angehörigen, um ihnen in allen Fragen zur Seite zu stehen.

AIDA kooperiert vollumfänglich mit den Behörden und hat seine uneingeschränkte Zusammenarbeit für die laufenden Ermittlungen zugesichert.

Zum Hintergrund: In den frühen Morgenstunden des 9. September 2018 (Ortszeit) war eine Person über Bord von AIDAluna gesprungen. Bei der vermissten Person handelt es sich um Daniel Kaiser-Küblböck. Der Kapitän und die Crew von AIDAluna hatten umgehend und in enger Abstimmung mit den örtlichen zuständigen Behörden alle erforderlichen Rettungsmaßnahmen eingeleitet.”