Das 1000. Baby ist ein Mädchen

München, 26. September 2018. Am Morgen des 25. Septembers, um 03:53 Uhr, hat das Mädchen im Klinikum Neuperlach das Licht der Welt erblickt. Die stolzen Eltern und der große Bruder freuen sich sehr über den 3980 Gramm schweren und 52 Zentimeter großen Familienzuwachs. Gemeinsam mit dem Leitenden Oberarzt Dr. Alexander Stadler und Ärztin Dr. Verena Plehn sowie der Stationsleiterin für Kinderpflege Christa Dengel-Lederer und der Hebamme Ines Reinisch gratulierte die ärztliche Klinikleiterin Dr. Anneliese Monika Berg.

Mit dem noch namenlosen Mädchen feiert das Klinikum Neuperlach das 1000. Baby, das 2018 geboren wurde. Dem Team der Geburtshilfe ist es wichtig, Kindern einen sanften Start ins Leben zu ermöglichen. Deshalb verfügt die Frauenklinik neben einer komfortablen Entbindungsstation und Neugeborenen-Überwachungseinheit über das Angebot des Rooming-in und die Möglichkeit ein Familienzimmer zu nutzen. Dadurch können Eltern und Babys noch besser betreut werden und sich rundum gut aufgehoben fühlen. Auch die kinderärztliche Betreuung ist durch die enge Zusammenarbeit mit der neonatologischen Intensivstation und der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Klinikums Harlaching jederzeit gewährleistet.

Das Städtische Klinikum ist bei werdenden Eltern sehr beliebt: So kamen in den drei Frauenkliniken im vergangenen Jahr insgesamt 6.222 kleine Münchnerinnen und Münchner zur Welt. Das ist die höchste Zahl an Neugeborenen unter allen Münchener Krankenhäusern und macht das Städtische Klinikum auch deutschlandweit zum Spitzenreiter unter den Geburtskliniken. Bei erstmalig rückgehenden Geburtenzahlen in München im Jahr 2017 ist dies gleichzeitig ein Ausdruck des großen Vertrauens der Münchner in die Städtischen Kliniken und zeigt die wachsende Verantwortung auch für das Münchner Umland. Auch im laufenden Jahr 2018 zeichnet sich ein erneuter Geburtenrekord im Städtischen Klinikum ab.

Mit seinen fünf Standorten in Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing und der Thalkirchner Straße bietet das Städtische Klinikum München eine umfassende Gesundheitsversorgung auf höchstem medizinischen und pflegerischen Niveau. Jährlich lassen sich hier rund 140.000 Menschen stationär und teilstationär behandeln – aus München, der Region und der ganzen Welt. Auch in der Notfallmedizin ist Deutschlands zweitgrößtes, kommunales Klinikunternehmen die Nr. 1: Rund 170.000 Menschen werden jedes Jahr in den vier Notfallzentren aufgenommen – das entspricht über 40 Prozent aller Notfälle der Landeshauptstadt. Die Kliniken sind entweder Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität oder der Technischen Universität München. In den über 60 Fachabteilungen gibt es zudem zahlreiche interessante Einsatzmöglichkeiten. Die hauseigene Akademie bietet vielfältige Einstiegs- und Entwicklungsperspektiven und verantwortet die aktive Nachwuchssicherung. Mit rund 500 Ausbildungsplätzen jährlich ist sie die größte Bildungseinrichtung im Pflegebereich in Bayern.