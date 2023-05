Das Caritas Leseclub-Team in Obersendling sucht Betreuer/-innen

Der Leseclub im Caritas Kinder- und Familienzentrum Am Südpark, Boschetsrieder Straße 153, München-Obersendling, sucht noch tatkräftige Unterstützung. Einmal in der Woche, Dienstag von 17.00 bis 18.00 Uhr findet in der sozialen Begegnungsstätte eine Lese- und Bastelrunde mit Kindern von sechs bis 12 Jahren statt. Die Ehrenamtlichen helfen bei der Betreuung der Kids und gestalten kreative, einfache Angebote für Kinder.

„Wir sind immer in einem Zweierteam aktiv, lesen den Kindern schöne Geschichten vor, basteln dazu oder veranstalten Experimente wie das Drehen eines kurzen Videofilms“, erklärt Anna Schwab vom Caritas Freiwilligenzentrum München Süd. Gefragt seien Eigenschaften wie ein guter Draht zu Kindern, Gelassenheit, Durchsetzungsfähigkeit, Kreativität und Einfühlungsvermögen. Wer Spaß am Umgang mit Kindern und einen Nachmittag in der Woche Zeit habe, eine sinnvolle Beschäftigung suche sowie Bildung und Chancengleichheit fördern wolle, solle sich bitte melden. Gerne bei Sonja Paul & Martina Hübner per Mail unter kontakt@familienzentrum-suedpark.de oder telefonisch unter 089/ 78 01 66 60.

„Das Caritas Team unterstützt und berät bei der Vorbereitung und ist auch während der Club-Zeit vor Ort. Zudem werden Einarbeitung, Materialien, Schulungen, Austauschtreffen, Arbeit im Team und eine Aufwandsentschädigung angeboten“, so Schwab.

Der Leseclub ist ein Projekt der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit dem Freiwilligen-Zentrum Süd im Rahmen des außerschulischen Förderprogramms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.