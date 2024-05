Das erste Baby ist da: Umzug in die Schwabinger Frauen- und Kinderklinik ist geschafft!

Der Umzug ist geschafft – an vier Tagen, vom 13. bis 16. Mai, sind die Stationen in den Neubau der Frauen- und Kinderklinik der München Klinik (MüK) Schwabing eingezogen. Der Umzug fand im laufenden Klinikbetrieb statt – eine Herausforderung für die Teams, die den Patient*innen den Umzug so angenehm wie möglich gestalteten und die Versorgung im Neubau nahtlos weiterführten.

Das Team der Frauenklinik war am Mittwoch (15. Mai) mit dem Umzug an der Reihe und ermöglichte, dass auch während des Umzugs Kinder sicher im Rahmen einer entspannten Geburt zur Welt kommen konnten. So konnte das Team noch am Umzugstag das erste Baby im Neubau begrüßen! Die kleine Alea erblickte um 23.45 Uhr mit einem Gewicht von 3260 Gramm, 51 Zentimeter Körperlänge und einem Kopfumfang von 35 Zentimetern das Licht der Welt. Mutter Parwen und Tochter Alea sind wohlauf und glücklich – Vater Hussein freute sich gemeinsam mit den Geschwisterkindern über den Familienzuwachs. Für den Schwabinger Neubau ist es das erste Kind, für die Familie das Fünfte.

Dieter Reiter, Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der MüK: „Es ist mir eine große Freude, die kleine Alea willkommen zu heißen. Sie ist ein ganz besonderes Münchner Kindl – das allererste Kind, das im Schwabinger Neubau das Licht der Welt erblickt hat und auf das noch viele Kinder folgen werden. Ich möchte den Eltern herzlich zu ihrem neuen Familienmitglied gratulieren und ihnen für das Vertrauen in unsere Klinik danken. Ein aufrichtiger Dank gilt auch dem gesamten Team der Frauen- und Kinderklinik, hinter denen anstrengende Tage liegen und die dieses besondere Ereignis parallel zum Umzug erst möglich gemacht haben. In unserem Neubau sind Mütter und Kinder von Anfang an bestens versorgt.“

Dr. Olaf Neumann, Chefarzt der Frauenklinik der MüK Schwabing, richtete seinen Dank an das gesamte Team: „Es ist vollbracht. Das erste neue Leben hat im neuen Kreißsaal das Licht der Welt erblickt. Mutter und Kind sind wohlauf und überglücklich. Ich bin stolz auf das gesamte Team. Ein großes Lob und vielen Dank an alle Umzugshelfer*innen, die in den letzten Tagen unglaubliche Arbeit geleistet haben.“

Mehr Raum für Frauenmedizin und Geburtshilfe

In Schwabing kommen jedes Jahr rund 2.500 Münchner Kindl auf die Welt. Die neue hochmoderne Geburtsstation im zweiten Stock des Neubaus ist größer und komfortabler: Es stehen insgesamt sechs und damit mehr Kreißsäle für eine individuelle Geburtshilfe zur Verfügung. Je nach Bedarf können dort zwischen 2000 und 3000 Kinder jährlich das Licht der Welt erblicken. Die Klinik ist als einzige in München als „babyfreundliches Krankenhaus“ zertifiziert: Hier geht es darum, jede Entbindung indivi­duell, familienorientiert und natürlich zu gestalten. Dazu gehören auch die Familienzimmer auf der großen Wochenbettstation im Neubau. Das Hebammen-Team unterstützt die Nähe von Mutter und Kind von Anfang an.

Über den Neubau der Schwabinger Frauen- und Kinderklinik

Die Landeshauptstadt München und der Freistaat investieren rund eine Milliarde Euro in die Neubauten und Modernisierung der Standorte – davon rund 143 Millionen Euro in den Schwabinger Neubau. In 2017 war Baubeginn, jetzt ist der Neubau der Frauen- und Kinderklinik in Schwabing als erstes Großbauprojekt der München Klinik (MüK) fertig. Auf sechs Ebenen mit einer Bruttofläche von 20.000 Quadratmetern, insgesamt 1033 Räumen, rund 150 Betten, sechs Kreißsälen und sechs Operationssälen (inklusive Sectio-OP für die Geburtshilfe) hat nun die Patient*innenversorgung mit dem Schwerpunkt auf Frauen und Kinder begonnen.