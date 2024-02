Das IsarFlux Festival 2024 – made by Azubis am 31. März 2024

Einmal im Jahr dürfen die Azubis des Gasteig öffentlichkeitswirksam zeigen, was sie draufhaben: Sie veranstalten am Ostersonntag, 31. März, ihr eigenes Festival – das ISARFLUX.

Von der Konzeption über das Booking von Künstler*innen, die Personalplanung und Durchführung, sowie die Bühnen-, Ton und Lichttechnik bis zur Pressearbeit samt Marketing und Social Media liegt alles in ihren Händen. Mit einem festgelegten Budget starten die Gasteig-Auszubildenden bereits im Herbst des Vorjahres die Vorbereitungen für ihr ISARFLUX – sammeln Ideen, suchen passende Künstler*innen, programmieren Lightshows… alles mit dem Ziel, dass der Gasteig am Ostersonntag aus allen Nähten platzt.

Neu in diesem Jahr: Es wird auch schon am Nachmittag Programm geboten. Ab 16 Uhr findet im Saal X in Zusammenarbeit mit dem Verein Signal e.V. eine Kulturmesse zum Thema „Kultur in München – Jugend in München“ statt – mit Informationen zur Leerstands-Problematik, zur Schaffung neuer Freiräume und zur Münchner Subkultur. Daneben sorgen Aktionen wie Siebdruck und Kleidertausch, Musik und Gastronomie für Spaß und Partystimmung.

Ab 20 Uhr beginnt in der Halle E das Indie-Rock-Konzert der Band „Hallway“, die gerade zur „Münchner Band des Jahres“ gekürt wurde. Um 21:30 Uhr heizt „The Whiskey Foundation“, ebenfalls aus München, mit ihrem Blues-Funk-Sound die Halle E weiter ein.

Im Saal X geht die Party dann weiter: Gegen 23 Uhr startet ein „Special b2b Closing“ mit DJs „FFZG“ und „MXML_VWRRT“.

ISARFLUX 2024

Ostersonntag, 31. März 2024, ab 16 Uhr

Gasteig HP8, Saal X + Halle E

Hans-Preißinger-Straße 8

81379 München

Eintritt frei