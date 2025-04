Das Jubiläums-Line-up steht: Max Giesinger, Ásdís und Nico Laska verzaubern den Sommernachtstraum 2025

Wenn Sommernächte leuchten, Herzen höherschlagen und Musik den Himmel berührt, dann ist wieder Sommernachtstraum in München. Am 19. Juli 2025 feiert das Kultfestival im Olympiapark sein 20-jähriges Jubiläum – und das mit einem Line-up, das für Emotionen pur steht: Mit dem gefeierten Popstar Max Giesinger, der isländischen Sängerin Ásdís und dem Frankfurter Musiker Nico Laska ist die Hauptbühne komplett. Sie versprechen ein musikalisches Feuerwerk, lange bevor die legendäre Pyroshow den Nachthimmel über dem Olympiasee in ein funkelndes Farbenmeer verwandelt.

„Der Sommernachtstraum ist seit zwei Jahrzehnten ein Höhepunkt in der Reihe unserer Olympiapark-Veranstaltungen und ein strahlendes Highlight im Münchner Veranstaltungskalender – ein Fest für alle Sinne. Wir sind stolz darauf, dass dieses Format jedes Jahr wieder zehntausende Besucherinnen und Besucher begeistert. Das 20. Jubiläum feiern wir nicht nur mit einem spektakulären Programm, sondern vor allem mit unserem treuen Publikum, das den Sommernachtstraum Jahr für Jahr zu etwas ganz Besonderem macht“, sagt Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH.

Max Giesinger: Hitgarant und Publikumsliebling

Seine Songs sind Hymnen für das Leben – ehrlich, nahbar, berührend. Mit Hits wie „80 Millionen“ und „Wenn sie tanzt“ hat Max Giesinger Millionen begeistert. 2024 stand er mit Orchester auf der Bühne der „Night Of The Proms“ und feierte das 10-jährige Jubiläum seines Debüts. Jetzt schlägt er ein neues Kapitel auf – mit den aktuellen Singles „Menschen“ sowie „Butterfly Effect“ und einem brandneuen Album im Gepäck, das für Sommer 2025 erwartet wird. Wer sich von Max Giesinger live mitreißen lässt, darf sich auf ein energiegeladenes Konzert freuen – voller Emotionen, voller Nähe, voller Sommernachtstraum.

Ásdís: Islands musikalischer Exportschlager

Die aus Reykjavík stammende Ásdís hat sich mit ihrem einzigartigen Mix aus eingängigen Pop-Melodien, elektronischen Beats und markanten 80s-Vibes einen Namen gemacht. Mit Hits wie „Touch Me“ und „Angel Eyes“ eroberte sie die internationalen Charts und erreichte Millionen Streams. Mit ihrem neuesten Track „Touch Me“ liefert die Wahl-Berlinerin einen clubtauglichen Ohrwurm, der sofort ins Ohr geht. Ásdís steht für kraftvolle Vocals, mitreißende Performances und eine Bühnenpräsenz, die das Publikum in ihren Bann zieht. Durch ihre authentische Persönlichkeit und musikalischen Leistungen zählt Ásdís zu den aufregendsten Künstlerinnen auf der internationalen Musikbühne und wird dem diesjährigen Sommernachtsraum eine ganz besondere Note verleihen.

Nico Laska: Emotionaler Auftakt mit Haltung und Herz

Den Auftakt auf der Hauptbühne übernimmt Nico Laska – und eröffnet den Sommernachtstraum 2025 mit einem Sound, der mitten ins Herz trifft. Der Frankfurter Singer-Songwriter steht für authentischen Pop mit Alternative-Einflüssen, dessen Texte unter die Haut gehen. Seine Songs erzählen von Verletzlichkeit, Verbundenheit und dem Mut, man selbst zu sein – ehrlich, roh und gleichzeitig voller Hoffnung. Bereits mit seinem Debütalbum „NI/CO“ sorgte er für Aufsehen in der deutschen Musikszene, 2025 folgt nun das zweite Studioalbum. Als Opener bringt Nico Laska nicht nur große Emotionen auf die Bühne, sondern auch eine mitreißende Energie, die das Publikum von der ersten Minute an begeistert – und damit den perfekten Startschuss für einen unvergesslichen Festivalabend liefert.

Seit 20 Jahren stets #atraum

Seit 2005 verzaubert der Sommernachtstraum Jahr für Jahr tausende Besucher:innen – mit einem vielfältigen Musikprogramm, einem großen Kulinarik-Angebot, besonderen Wohlfühlorten und natürlich der atemberaubenden Pyroshow, die als leuchtender Abschluss jedes Mal aufs Neue begeistert. Vom ersten Ton bis zum letzten Lichteffekt steht der Sommernachtstraum für Lebensfreude, Gemeinschaft und große Erlebnisse.

Auch 2025 verwandelt sich der Olympiapark in eine Kulisse voller Funkeln, Klang und Emotion – und bietet auf der Hauptbühne auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz, auf der Halbinsel-Bühne, im lauschigen Biergarten oder beim Flanieren zwischen Foodtrucks unzählige Möglichkeiten zum Genießen und Staunen.

Der offizielle Hashtag des Sommernachtstraums: #atraum.

Weitere Informationen sowie Ticketpreise finden Sie unter https://www.sommernachtstraum-muenchen.de/.