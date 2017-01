Das kleinste Schlaflabor der Welt hilft beim Einschlafen und Aufwachen

newgen medicals Mini-Schlafüberwachungs-Tracker mit Bluetooth 4.0 und Einschlafhilfe

Herausfinden, wie gut man schläft: Der Mini-Tracker misst Schlafdauer, Körperbewegungen und Schlafzyklen. Zusätzlich sorgt er dafür, dass man besser einschläft und aufwacht.

Auswertungen und Schlaf-Tipps: Einfach den Tracker über Bluetooth mit dem Smartphone oder iPhone verbinden. Die kostenlose App liefert Auswertungen zu dem Schlafverhalten sowie Tipps für eine bessere Nachtruhe.

Besser einschlafen: Beruhigenden Naturklänge wiegen einen in den Schlaf. Der Ton geht automatisch aus, wenn der Sensor keine Bewegung mehr wahrnimmt. Auf Wunsch lässt sich auch per Timer einstellen, wann der Ton stoppt.

Erholt aufwachen: Anstatt einer festen Weckzeit, legt man einen Weck-Zeitraum fest. Der Tracker weckt dann automatisch, wenn man sich innerhalb dieses Zeitraums in einer Leichtschlaf-Phase befindet. So fällt das Aufstehen leichter und man fühlt sich tagsüber ausgeschlafen!

Einfach am Kopfkissen be festigen: Diesen Tracker trägt man nicht am Körper, sondern befestigt ihn einfach per Magnet am Kopfkissen. So schläft man völlig ungestört ein.

Mini-Schlafüberwachungs-Tracker mit Bluetooth 4.0

Gratis-App für Einstellungen, Auswertungen und Schlaf-Tipps (für Android ab 4.3 sowie iOS ab 7.1)

Bluetooth 4.0, bis 10 m Reichweite

7 Tage Datenspeicher

Angenehme Soft-Touch-Oberfläche

Stromversorgung: Knopfzelle CR2032, 3 Monate Batterie-Laufzeit

Maße (Ø x H): 33 x 13 mm, Gewicht: 16 g

Mini-Schlaftracker inklusive Gehäuse-Öffner, CR2032-Knopfzelle und deutscher Anleitung

Preis: 39,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 69,90 EUR

Bezugsquelle: www.pearl.de