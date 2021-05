Was wäre, wenn das Mädchen deiner Träume nur in deinem Kopf existiert? Begeben Sie sich auf eine epische Reise und folgen Sie Devon auf seinem Weg, das Mädchen seiner Träume zu finden! Existiert seine Traumfrau wirklich – oder ist Lucy vielleicht nur eine Einbildung von Devon? Unter der Regie von Luke Eve und nach dem Drehbuch von Glen Dolman entstand eine romantische Geschichte voller Herzschmerz und Zuversicht!

Als Musiker Devon auf das mysteriöse Mädchen Lucy trifft, verliebt er sich Hals über Kopf in

sie. Doch kurz nach ihrem Kennenlernen verschwindet Lucy spurlos! Sie hinterlässt Devon

bloß eine kurze Nachricht: „Triff mich in Sydney!“ Devon zögert nicht lange und macht sich direkt auf eine Reise quer durchs Land, um seine große Liebe zu finden. Devons Bruder Nick hingegen ist sehr besorgt: Er befürchtet, dass Lucy nur in Devons Kopf existiert… Und so beschließt er, seinem jüngeren Bruder zu folgen.

Diese romantische Komödie mit Brenton Thwaites („Pirates of the Caribbean: Salazars

Rache“) wird Sie verzaubern. Was ist Traum und was ist Wirklichkeit? Finden Sie es heraus.

Regie: Luke Eve

Mit Brenton Thwaites, Lily Sullivan, Joel Jackson, Zahra Newman und Anita Hegh

Voraussichtlicher Kinostart: Ab 03. Juni 2021

Weitere Informationen finden Sie auf der Website zum Film:

https://maedchen-deiner-traeume.de/