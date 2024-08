Das Mannschaftsfoto des EHC Red Bull München zur Saison 2024/25

Rund sechs Wochen vor dem DEL-Start bei den Iserlohn Roosters (20. September | 19:30 Uhr) präsentiert der EHC Red Bull München das offizielle Mannschaftsfoto für die Spielzeit 2024/25.

Der Startschuss in die neue Saison ist das internationale Einladungsturnier Red Bulls Salute im österreichischen Zell am See-Kaprun. Dort werden die Spieler des viermaligen DEL-Siegers zum ersten Mal in ihren neuen Trikots auflaufen. Die wichtigsten Termine bis zum Saisonauftakt in der höchsten deutschen Spielklasse sehen wie folgt aus:

bis 17. August | Red Bulls Salute in Zell am See-Kaprun bis 25. August | Lehner Cup in Sursee August | Testspiel gegen Dynamo Pardubice in Bad Tölz (19:30 Uhr) bis 7. September | Energie Steiermark Trophy in Graz September | DEL-Auftakt bei den Iserlohn Roosters (19:30 Uhr)

Aufstellung Mannschaftsfoto Saison 2024/25

Reihe (v. l. n. r.) Siehe Teamfoto

Christopher Kolarz, Chris DeSousa, Maxi Kastner, Yasin Ehliz, Patrick Dallaire (Co-Trainer), Max Kaltenhauser (Co-Trainer), Toni Söderholm (Trainer), Pierre Allard (Co-Trainer), Patrick Hager, Ben Smith, Tobias Rieder, Mathias Niederberger

Reihe:

Thomas Aufschnaiter (Physiotherapeut), Ralph Crisan (Physiotherapeut), Jakob Weber, Les Lancaster, Dominik Bittner, Jonathon Blum, Konrad Abeltshauser, Sten Fischer, Emil Johansson, Max Daubner, Max Schwinghammer (Team-Manager), Markus Schreiber (Betreuer), Bernd Köhler (Betreuer)