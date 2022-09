Das müssen heftige Worte gewesen sein – Zehn Monate Haft wegen Beleidigung

Bundespolizisten am Münchner Flughafen ziehen gesuchten Kosovaren aus dem Verkehr

Manchmal sollte man nachdenken, bevor man was sagt. Einem polizeibekannten 34-Jährigen hätte das auf jeden Fall eine Menge Ärger erspart, waren ihm doch vor knapp zwei Jahren wohl sehr heftige Worte über die Lippen gekommen. Das zumindest lässt das Urteil des Amtsgerichts in Freising vermuten: 10 Monate Haft wegen Beleidigung. Der Kosovare war Bundespolizisten im Erdinger Moos bei seiner gestrigen (7. September) Ankunft aus Pristina aufgefallen. Die Beamten entdeckten einen Vollstreckungshaftbefehl der oberbayerischen Justiz gegen den Mann aus dem Landkreis Freising.

Der Serbe war auf dem Rückweg aus seinem Geburtsland an seinen Wohnort im Freisinger Landkreis. Am Münchener Flughafen haben Bundespolizisten seine Reise jedoch frühzeitig beendet und ihm für die nächsten zehn Monate einen Unterkunftsplatz in der Landeshauptstadt besorgt. Der 34-Jährige hatte nämlich einen offenen Haftbefehl im Gepäck.

Im März 2021 hatte ein Richter am Amtsgericht Freising den heute 34-Jährigen wegen Beleidigung zu zehn Monaten Haft verurteilt. Dieses Urteil entfaltete jedoch erst elf Monate später, im Februar 2022 Rechtskraft. Da der Verurteilte diesen Zeitraum wohl nutzte, um unterzutauchen, hat ihn die Staatsanwaltschaft in Landshut nun seit April dieses Jahres mit Vollstreckungshaftbefehl gesucht.

Aufgrund dessen haben Bundespolizisten am Münchner Airport den Gesuchten nun festgenommen und umgehend in die Münchner Justizvollzugsanstalt gebracht.