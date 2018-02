Das „neue“ Paulaner am Nockherberg ist eröffnet!

Wir durften einen Einblick, in das neu eröffnete Paulaner am Nockherberg werfen. Lichtdurchflutete Gasträume und eine sehr schöne passende Einrichtung, säumen zwei wunderschöne in der Mitte angeordneten Braukessel aus Kupfer.

Bilder durch Anklicken vergrößern!