Das Programm zum 23. St. Patrick’s Day Wochenende München 2018

Eine Wetterfront aus Irland sorgt für 15 Grad! St. Patrick verjagt den Winter! Frühlingshafte Temperaturen werden zur Münchner St. Patrick’s Day Parade 2018 erwartet.

Das wird nicht nur alle Iren und Münchner freuen, sondern auch die zahlreichen internationalen Gäste, die extra zur Parade nach München kommen. Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die Temperaturen steigen langsam an. Fest steht auf jeden Fall, das St. Patrick’s Day Paraden-Wochenende wieder ein buntes kulturelles Programm zu bieten hat.

Los geht es bereits am Samstag, den 10. März, ab 20 Uhr im Schlachthof, wo man sich zur Münchner Irischen Nacht trifft. Direkt aus Frankreich angereist kommt die irische Sing/Songwriterin Rosena Horan, die von den international erfahrenen Musikern – Paul Solecki (Gitarre/Manodine), Bettina Kuhn (Geige/Whistle) Phil Newton (Bass) – unterstützt wird. Nicht minder mitreißend wird sich die irische Band Anam samt ihrem „Irish Folk with Soul“ präsentieren. Ein weiteres musikalisches Highlight: die Burning Biscuit Band. Den Tänzer-Part übernimmt Tir Na Nog, die international mehrfach ausgezeichnete und in München beheimatete Tanzschule von Mary Sweeney und Shane McAvinchy zählt zu den besten Irish Dance Companys Europas. www.muenchenticket.de/guide/tickets/229ab/Irische+Nacht+2018.html

Am Sonntag, den 11. März, ab 12 Uhr, ist es dann soweit und der Verein Munich Irish Network e.V. präsentiert die 23. Münchner St. Patrick’s Day Parade. Gestartet wird wie immer in Schwabing, an der Münchner Freiheit, von wo aus es dann über die Leopold- und Ludwigsstraße zum Wittelsbacher-Platz geht. In diesem Jahr nehmen insgesamt 59 Gruppen mit 1351 Teilnehmern teil. Erstmals dabei: National Ambulance Service Pipes & Drums Band Dublin (aus Dublin), Die Balistos, Go Brazil, Midgards Schildwall, Munich Old Boys, Munich Monks Rugby Team, Munich Hash House Harriers, Schüler- „Zirkus Viscardi Gymnasium FFB“.

Angeführt wird die Parade erstmals von einem weiblichen 1. Grand Marshall: Ann Mary Dempsey. Und bei der „Princess of the Parade 2018“ handelt es sich um das waschechte italienisch-irische Münchnerkindl Chiara Caravello (20). Selbstverständlich haben sich noch weitere Persönlichkeiten angesagt wie Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, zugleich St. Patrick’s Day Schirmherr, sowie Richard Bruton, dem irischen Minister for Education and Skills, der direkt aus Dublin nach München kommt. Des Weiteren der irische Botschafter in Deutschland Herr Michael Collins samt Familie sowie Jennifer D. Gavito U.S. Consul General in München und Irlands Honorargeneralkonsul in Bayern und Thüringen, Herr Dr. phil. h.c. mult. Erich Lejeune.

Das After Parade Party-Programm auf dem Wittelsbacher Platz sieht so aus:

13.30 Uhr, Irischen National Hymne gesungen von Mark Keane anschließend Claymores Pipers & Drums Welcome sowie die Ansprachen der Ehrengäste:

• Dieter Reiter, Oberbürgermeister München (Schirmherr)

• Richard Bruton, Irischer Bildungsminister

• H.E. Michael Collins, Irischer Botschafter in Deutschland/Berlin

• Jennifer D. Gavito, U.S. Consul General in Munich

• Dr. phil. h.c. mult. Erich Lejeune, Irland Honorargeneralkonsul Bayern & Thüringen

13.50-14.10 Uhr, Rosena Horan (Dublin) und die Paul Daly Band

14.10-14.30 Uhr, Anam

14.35-14.45 Uhr, Irish National Ambulance Service Pipe Band (Dublin)

14.45-15.05 Uhr, Rince Tir Na N’Og (Tanz)

15.10-15.30 Uhr, Burning Biscuit Band

15.30-15.45 Uhr, The Emerald Dancers (Tanz)

15.45-16.00 Uhr, Summerstorm (Tanz)

16.00-16.20 Uhr, Malon Way

16.20-16.40 Uhr, T-4-U

16.45-17.45 Uhr, Ceili-Tanz mit der Ceili Band

Nach dem großen Fest auf Wittelsbacher Platz geht’s dann zu den St. Patrick’s Parade Partys in die Münchner Irish Pubs, wie Kennedy’s, Kilians, Old Irish Pub, Shamrock u.a.

Am offiziellen St. Patrick’s Day 2018, den 17. März findet das GREENING MUNICH statt. Nach Einbruch der Dunkelheit, so gegen 19 Uhr, werden folgende Bauwerke in „Irish Green“ das abendliche München erhellen: Allianz Arena, Olympiaturm, BMW Welt, Hofbräuhaus, Kennedy’s, Kilians, Hard Rock Café München.