Das PULS Open Air 2023 wird bunter, nachhaltiger und inklusiver

Gemeinsam mit dem neuen Veranstalter, der Ritterturnier Kaltenberg Veranstaltungs GmbH, laufen die Vorbereitungen für das PULS Open Air 2023 auf Hochtouren. Das Hauptaugenmerk in den letzten Monaten lag auf der strukturellen Neuaufstellung des PULS Open Airs – diese ist nun erfolgreich abgeschlossen. Das Festivalgelände wurde vergrößert, die Bühnenaufteilung neu gedacht und insgesamt bietet das PULS Open Air den Gästen nun noch mehr Platz zum Entdecken, Verweilen und Feiern. Inhaltich stehen in diesem Jahr neben der Musik soziale und ökologische Nachhaltigkeit im Mittelpunkt: Das PULS Open Air zeigt sich 2023 noch bunter, nachhaltiger und inklusiver.



Das PULS Open Air hat sich neu aufgestellt

„Nach den Erfahrungen im letzten Jahr sowie den Post-Corona-Auswirkungen, welche die ganze Veranstaltungsbranche vor große Herausforderungen gestellt haben, hatte die Neuaufstellung des PULS Open Airs höchste Priorität. Es freut uns daher ganz besonders, als neuer Veranstalter auch neue zuverlässige Dienstleister mit an Bord zu haben. Dies gilt insbesondere für den diesjährigen Ordnungsdienst, der das Gelände von Schloss Kaltenberg bereits seit Jahren im Zuge des Ritterturniers sowie der vielen anderen Veranstaltungen mit eigenem Personal betreut und über beste Ortskenntnisse und Erfahrung im Zusammenhang mit diesem besonderen Veranstaltungsgelände verfügt,“ so Heinrich von Bayern, Geschäftsführer der Ritterturnier Kaltenberg Veranstaltungs GmbH.

Gemeinsam nachhaltig feiern

Unter dem Motto „Gemeinsam nachhaltig feiern“ setzt das PULS Open Air dieses Jahr noch mehr auf die ökologische Nachhaltigkeit des Festivals und möchte auch das Publikum dazu motivieren, sich einzubringen und einen Wandel für die Festival-Branche zu unterstützen. So wird es in diesem Jahr auf dem Festival keine Einweg-Becher mehr geben. Der Strom auf dem Gelände ist zu 100% Ökostrom, unterstützt aus dem eigenen Solarpark vor Ort. Ein Großteil des Gastronomieangebots (auch für Crew und Artists) ist vegan-vegetarisch. Ein optimiertes Müllkonzept auf dem Campingplatz, ein Frühstücksmarkt, ein Unverpackt-Laden, ein Automaten-Kiosk sowie regionales Bier der König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg in der PULS Open Air Edition sollen dazu beitragen, weniger Müll zu verursachen. Für das Festival wird eigens eine Klimabilanz erstellt, um künftige Erfolge messbar zu machen.

Das PULS Open Air 2023 ist auch ein Ort der sozialen Nachhaltigkeit, der die Vielfalt der Gesellschaft sichtbar macht und auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis im Booking setzt. Darüber hinaus wird es auch in diesem Jahr wieder ein geschultes Awareness-Team auf dem PULS Open Air geben, das dafür sorgt, dass sich alle Menschen wohlfühlen und diskriminierungsfrei bewegen können. Durch die Zusammenarbeit mit der „Initiative Barrierefrei Feiern“ bietet das PULS Open Air allen Menschen ein barrierefreies, sicheres und vielfältiges Festivalerlebnis.

Tagestickets

Die Tagesverteilung der diesjährigen Bands und Acts steht inzwischen fest – ab sofort können unter www.pulsopenair.de/tickets auch Tagestickets gekauft werden:

Donnerstag, 8. Juni:

YENDRY, OK KID, ÄTNA UND DAS SYMPHONIEORCHESTER DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS, ENNIO, DILLA, LEEPA, BLUMENGARTEN, DAMONA

Freitag, 9. Juni:

01099, EDWIN ROSEN, EKKSTACY, BRU-C, ALLI NEUMANN, KAFFKIEZ, DOMIZIANA, ANTJE SCHOMAKER, BRUCKNER, TEAM SCHEISSE, BEACHPEOPLE, IL CIVETTO, MY UGLY CLEMENTINE, SALÓ, PANTHA, DONKEY KID, STEINCHOR HERRENCHOR, DIANA GOLDBERG, UCHE YARA, PAUL KOWOL

Samstag, 10. Juni:

NINA CHUBA, UPSAHL, NURA, SKI AGGU, CLOCKCLOCK, LUNA, SHARKTANK, BUNTSPECHT, MARIE BOTHMER, LIE NING, NAND, MOLA, JULY JONES, ZIMMER90, DJ SCHINKENSUPPE, IKAN HYU, BUCCI

Darüber hinaus gibt es Workshops, Live-Podcasts, Orte für einen gemeinsamen Austausch, Platz zum Feiern und viel neue Musik. Mit dem vielfältigen Programm fördert PULS Geschlechtergerechtigkeit, Diversität und Newcomer-Talente.

Die Rittertunier Kaltenberg Veranstaltungs GmbH ist Veranstalter des PULS Open Airs. PULS vom Bayerischen Rundfunk ist Namensgeber, Medienpartner und Kurator des PULS Open Airs.

Weitere Infos und Tickets unter www.pulsopenair.de