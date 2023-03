Das Ruffinihaus – Creative Hub geht in die zweite Runde

Die zweite Generation von Nutzer*innen hat ihre Büros im Ruffinihaus Creative Hub am Rindermarkt bezogen. 23 Unternehmen aus den Bereichen Architektur, Buch, Design, Film, Illustration, Kunst, Musik, Presse und Podcast arbeiten an diesem lebendigen Arbeitsort im Zentrum der Innenstadt. Sie wurden in einem zweistufigen Bewerbungsverfahren vom Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft ausgewählt. Ziel dieses Leuchtturmprojektes des Kompetenzteams ist es, co-kreative Bedingungen zu schaffen, um die jeweiligen kultur- und kreativwirtschaftlichen Geschäftsmodelle der Nutzer*innen unter optimalen Bedingungen weiterzuentwickeln und zugleich eine sich wechselseitig inspirierende Unternehmergemeinschaft entstehen zu lassen.

Erste gemeinsame Projekte der neuen Ruffinihaus-Generation sind bereits in der Entstehung und werden anlässlich der diesjährigen Munich Creative Business Week (MCBW) vorgestellt.

Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft: „Mit dem Ruffinihaus Creative Hub bieten wir der Kultur- und Kreativwirtschaft einen speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Unternehmensinkubator. Die Branche steht für eine Kombination aus ästhetischer und wirtschaftlicher Kreativität, die für den Wirtschaftsstandort München wertvolle Impulse setzt. Das Ruffinihaus Creative Hub verschafft der Branche mehr Sichtbarkeit, individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und damit mehr Wachstumschancen.“

Kulturreferent Anton Biebl: „Das Ruffinihaus ist ein Raum der Möglichkeiten. Solche Orte brauchen wir unbedingt, damit sich Neues entwickeln kann. Die individuell gestalteten Büros sind Visitenkarten für die unterschiedlichen Unternehmen. Wenn 35 kreative Menschen Tür an Tür arbeiten, potenzieren sich die Ideen. Man inspiriert sich gegenseitig, erweitert seine Netzwerke und erhält Feedback, das einen weiterbringt.“

Kommunalreferentin Kristina Frank: „Ich freue mich sehr, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft mit ihrer innovativen und transformatorischen Strahlkraft im Ruffinihaus ein Zuhause findet. Es ist ein Ort, der Menschen zusammenbringt, neue Projekte entstehen lässt und an dem Ideen für die Zukunft entwickelt werden. Es ist mir ein persönliches Anliegen, bezahlbare und gleichzeitig repräsentative Räume für Kultur- und Kreativschaffende zur Verfügung zu stellen. Ich wünsche den Projektbeteiligten viel Erfolg.“

Das Projekt wird ermöglicht, umgesetzt und fachlich begleitet durch das Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Referat für Arbeit und Wirtschaft, dem Kommunalreferat und dem Kulturreferat der Landeshauptstadt München.

Das Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft ist ein Service der Stadt München zur Unterstützung dieser Branche in München. Es berät kostenlos Kulturschaffende und Kreativunternehmen aller Teilmärkte, unterstützt diese bei der Image- und Netzwerkbildung und bei der Suche nach Büro- und Arbeitsräumen. Informationen unter www.kreativ-muenchen.de, www.kreativ-muenchen-crowdfunding.de und http://www.munichcreativeheartbeat.de