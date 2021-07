Das SEA LIFE München ist 15 Jahre alt!

Ab 16.7.2021 wird es spannend im SEA LIFE München. Anlässlich des 15. Geburtstages des Großaquariums im Olympiapark eröffnet die neue Dauerausstellung „Tropeninsel“. Kleine und große Besucher*innen können dort aus den Tiefen des Ozeans auftauchen, ihren gesamten Mut zusammen nehmen und große Insekten, schleimige Kriechtiere, giftige Amphibien und urtümliche Reptilien aus nächster Nähe entdecken. Im Rahmen der Geburtstagsfeierlichkeiten von 16.-25.7.2021 können bei den sogenannten Meet & Greets 10cm lange Tausendfüßler, 20cm lange Achatschnecken, Stabheuschrecken und Fauchschaben ganz ohne Scheibe zwischen Tier und Betrachter kennengelernt werden (Hinweis: alle Meet & Greets werden nach den aktuellen Corona-Regeln des Bayerischen Staatsministeriums durchgeführt).

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer neuen Ausstellung diese außergewöhnlichen und wunderschönen Tiere zeigen können“, so Patrick Verbaast, General Manager im SEA LIFE München. Und nicht nur das: Verbaast und sein Team sind besonders stolz mit der neuen Ausstellung gleichzeitig einen Beitrag zum Wohl der Tiere zu leisten. Ein großer Teil der Tropeninsel-Bewohner stammt aus der Auffangstation für Reptilien, München e.V. Dort werden Tiere abgegeben, bei denen der Halter überfordert war, Tiere, die nach illegalem Import vom Zoll beschlagnahmt wurden oder auch welche, die einfach ausgesetzt wurden. Serdar Karagöz, Biologischer Leiter im SEA LIFE München betont: „Es ist uns sehr wichtig, bei unseren Gästen Faszination für die Tiere aber auch Bewusstsein für deren Schutz zu schaffen.“

Die Tropeninsel zeigt den Lebensraum spannender Tiere, die sich an das Leben auf der Grenze zwischen Wasser und Land angepasst haben. Sie sind Überlebenskünstler, die es teilweise geschafft haben seit Millionen von Jahren zu überleben. Kein Wunder, dass die Grüne Wasseragame eher aussieht wie ein Dinosaurier. Die Tiere haben Strategien und Schutzmechanismen entwickelt, um dem feindlichen Lebensraum zu trotzen. Die Schildkröten haben sich einen schützenden Panzer zugelegt, die Pfeilgiftfrösche können so viele giftige Milben fressen, dass sie für ihre Fressfeinde giftig werden, ohne sich selbst dabei zu vergiften und die Gekko geckos sind sehr angriffslustig, beißen kräftig zu und lassen ihr Opfer dann auch nicht mehr so schnell los.

Die Grüne Wasseragame Günther und einige seiner Mitbewohner sind vor kurzem aus der Auffangstation für Reptilien, München e.V. ins SEA LIFE München umgezogen und freuen sich über die artgerecht und liebevoll gestalteten Terrarien in heller und bunter Atmosphäre. Die Geschichte jedes einzelnen Tieres wird den Gästen der Ausstellung erzählt und gleichzeitig kann eine Menge über Lebensraum und Eigenarten der Tiere gelernt werden.

Und noch etwas gibt es zu feiern: die Stadt München eröffnet nach langer Zeit endlich wieder die Tourismussaison. Unter dem Motto #münchenistwiederda haben sich viele Hoteliers, Gastronomen und Freizeitattraktionen zusammengeschlossen, um diesen Auftakt vom 16.-25.7.2021 zu feiern und ihren Gästen etwas Besonderes zu bieten. Im SEA München werden Meet & Greets mit den Tropentieren geboten sowie ein Geburtstagsballon als Geschenk für jedes Kind. Unter muenchen.de sowie in den Sozialen Medien unter #münchenistwiederda gibt es ab nächster Woche weitere Infos zu allen anderen Partnern.

Für das SEA LIFE München gelten die Regeln für Museen und Ausstellungen:

Ein Eintritt ist nur mit vorgebuchten und datierten Onlinetickets möglich. Diese sind über die Homepage erhältlich. Jahreskarten-Inhaber*innen können hier ebenfalls kostenfrei ein Zeitfenster für ihren Besuch reservieren.

FFP2 Maskenpflicht (bzw. Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren mindestens eine Medizinische Maske) und

Abstandsregel von mind. 1,50m zu anderen Personen(-gruppen)

Ein negativer Corona-Test wird aktuell nicht verlangt.

Weitere Informationen zu Öffnungszeiten, Hygienekonzept und Tickets online unter www.sealife.de.