Das Sommerfestival: Der große Ferienklassiker im Olympiapark für die ganze Familie

Es gibt viele gute Gründe, im Sommer in München zu bleiben. Das Sommerfestival – der Ferienklassiker im Olympiapark – ist ganz sicher einer davon! Hier zeigt sich der Park von einer seiner vielseitigsten Seiten mit kreativen Mitmachangeboten, aufregenden Fahrgeschäften, kulinarischen Highlights und verschiedenen Verkaufsständen – und als besonderes Highlight mit den vier Themen-Wochenenden Bayern & Kultur, Gaming & Kids, Selfmade & Kunsthandwerk sowie Body & Mind. Vom 1. bis 24. August 2025 verwandelt sich der Olympiapark in eine wunderbare Erlebniswelt.

Bürgermeisterin und Schirmherrin Verena Dietl freut sich schon: „Das Sommerfestival ist eine wahre Institution im Münchner Veranstaltungskalender. Gerade für Familien, die ihre Ferien zu Hause verbringen, ist es ein wunderbares, freizugängliches Angebot. Das tägliche Programm und die Highlight-Wochenenden lassen wirklich kaum Wünsche offen.“

Olympiapark-Chefin Marion Schöne erklärt: „Für uns ist es jedes Jahr wieder eine Freude, das Sommerfestival im Olympiapark zu gestalten und zu präsentieren. Dabei ist es uns wichtig, über 24 Tage all unseren Gästen, ob jung oder alt, ob aus München oder zu Besuch in der Landeshauptstadt, ein abwechslungs- und vor allem erlebnisreiches Programm zu bieten. Und ich denke, das ist uns wieder gelungen, auch dank vieler Partner, bei denen ich mich für Ihr Engagement herzlich bedanken möchte.“

Der Start ins Festival wird urig beim „Bayern & Kultur“-Wochenende vom 1. bis 3. August: Bei Schafkopf-Crash-Kursen (02.08.) kann man lernen, wie das mit dem Wenz, Solo und Sauspiel geht. Ein tierisches Highlight ist der Dackel-Day am 3. August mit Hundeparcours und Spaziergängen. Am gleichen Tag laden auf dem Bauernmarkt regionale Köstlichkeiten und Spezialitäten zum Probieren ein. Und ebenfalls an diesem Sonntag gibt es einen Festumzug mit Brauereikutschen und Tanzgruppen.

Erstmalig dabei: das Thema „Gaming & Kids“ vom 8. bis 10. August. An diesem Wochenende treffen digitale Welten und E-Sports auf analoge Klassiker: Moderne Konsolenstationen, Arcade Automaten und Simracing (Fahrsimulator) stehen Seite an Seite mit traditionellen Brettspielen, Kartenspielen und Mitmachaktionen.

„Selfmade & Kunsthandwerk“ sind vom 15. bis 17. August angesagt. Zahlreiche Aussteller:innen präsentieren ihre mit Liebe gefertigten Unikate – von filigranem Schmuck bis hin zu handgearbeitetem Holzdesign, Textilkunst und vielem mehr. Bei zahlreichen Workshops kann man auch selbst kreativ werden.

Unter dem Motto „Body & Mind“ dreht sich am letzten Wochenende alles um Selfcare, Achtsamkeit, Gesundheit und Wohlbefinden. Mit einer Mischung aus Workouts und entspannenden Aktivitäten bieten die Tage neue Impulse für ein bewusstes Leben. Zum Programm der Mitmach-Stage gehören Fitness-Sessions, Tanzworkshops und Entspannungsübungen, das Bloomergym Workout|side präsentiert neue Impulse aus den Bereichen HIIT, Core, Running, Recovery und Yoga.

Täglich am Start sind natürlich wieder die Münchner Schausteller mit Fahrgeschäften aller Art vom Riesenrad bis hin zum Highspeed-Karussell. Am 5., 12. und 19. August gibt es hier die Familientage mit ermäßigten Preisen, Kinderschminken, Kasperletheater und weiteren Überraschungen. Neu im Sommerfestival-Programm ist der Treasure Hunt, der Flohmarkt, bei dem am 16. August über 100 Influencer:innen aus Fashion, Lifestyle, Fitness & Entertainment ihre persönlichen Schätze in der Olympiahalle Eingang Ost verkaufen – Afterparty inklusive.

Ein echtes Paradies für die kleinen Gäste ist das Kinderland: Jeden Tag laden spannende Mitmachaktionen, kreative Bastelstationen, lustige Bewegungsspiele und eine bunte Auswahl an Spielgeräten zum Entdecken und Toben auf das Dach der Kleinen Olympiahalle ein. Und die werden natürlich auch nicht fehlen: Die Gastrostände mit Schmankerln aus aller Welt und die Budenstraße zum Stöbern und Shoppen. Oder das große Feuerwerk, das am 13. August den Himmel über dem Olympiasee erhellt. Mit kühlen Drinks und einem entspannten Ambiente lockt nicht zuletzt die „Bar du Soleil“ auf dem Olympiasee. Geöffnet ist das Sommerfestival montags bis mittwochs von 11.00 bis 23.00 Uhr, donnerstags bis sonntags von 11.00 bis 23.00 Uhr.

Apropos: Musikalisch untermalt wird das Sommerfestival im Olympiapark einmal mehr vom Theatron Musiksommer. Mit seiner einmaligen musikalischen Vielfalt in einem ganz besonderen Ambiente lädt das Musik-Festival vom 1.-24. August auf die Seebühne ein. Das gesamte Programm gibt’s unter theatron.net.

Das tägliche Programm des Sommerfestivals gibt es unter olympiapark.de.