Das SUPERBLOOM Festival 2023 wird pink

Nicht nur die Zukunft sondern auch das SUPERBLOOM wird in diesem Jahr pink: Das Festival verkündet neben dem Erfolgskünstler Peter Fox, weitere Highlights, wie Ava Max, Sam Fender, Trettmann, Aitch, The Blaze, RAYE, Wilhelmine und $OHO BANI. Diese gesellen sich zu den bereits bestätigten Hochkarätern Imagine Dragons, Martin Garrix, Ellie Goulding, Marteria, Badmómzjay, Zara Larsson, Ofenbach, AURORA oder Lost Frequencies und vervollständigen das diesjährige Festival-Line-Up.

Am 02. und 03. September 2023 verwandelt sich das Gelände des Münchner Olympiaparks und das Olympiastadion wieder in eine spektakuläre SUPERBLOOM Erlebniswelt mit nationalen & internationalen Künstler*innen, Podcaster*innen und zahlreichen Experience-Bereichen. Bereits 2022 konnte das SUPERBLOOM Festival mit seiner restlos ausverkauften ersten Edition überzeugen und sich mit dieser Ausgabe sogar den Titel “Best New Festival” bei den “European Festival Awards” sichern. Auch dieses Jahr können sich die Gäste auf ein einzigartiges und facettenreiches Potpourri aus Musik, Performance, Podcasts, Workshops und Tanz freuen.

Ende letzten Jahres wurden bereits einige Acts wie die Pop-Rock-Band Imagine Dragons, das Rap-Urgestein Marteria, die britische Popsängerin Ellie Goulding und die als beste Newcomerin des Jahres gekürte Badmómzjay bekannt gegeben. Jetzt wird das Line-Up für das SUPERBLOOM 2023 um zahlreiche nationale und internationale Musiker*innen und Podcaster*innen ergänzt.

Peter Fox – für den die Zukunft pink ist – kehrt als Solokünstler nach 15 Jahren mit neuem Album auf die Festivalbühne zurück. Auch der Erfolgsrapper Trettmann spielt nach einer Pause endlich wieder Festivalshows. Die SUPERBLOOM-Masse zum Beben bringt außerdem die amerikanische Pop-Sensation mit albanischen Wurzeln Ava Max und der TikTok-Star und Newcomerin Nessa Barrett. Die britische Künstlerin RAYE, die vor Kurzem mit ihrem globalen Hit „Escapism“ auf der Nummer 1 der UK Charts landete, ist ebenfalls nur eines der Highlights der diesjährigen Ausgabe. Im Bereich HipHop können sich die Gäste zudem auf das 22-jährige Ausnahmetalent Aitch, sowie auf Trap-Beats des Berliners makko freuen. Für energischen und treibenden Indie-Rock sorgen der Brite Sam Fender, genau wie La Comitiva zusammen mit Singer-Songwriter Erlend Øye, auch bekannt als Kopf der Band The Whitest Boy Alive und Teil des Pop Duos Kings of Convenience. Atmosphärisch wird es hingegen mit dem Pariser Duo The Blaze, deren Klänge ein Mix aus Dub, House und Popmusik wiedergeben. Auch auf der Bühne ist Internet-Sensation und Musiker TALK, der seine starke Stimme neben emotionsgeladener Songs auch für die LGBTQIA+-Community einsetzt. Intelligente Lyrics und gefühlvolle Vocals gibt es bei Olivia Dean, die mit ihrer Musik Themen wie Liebe und Trennung angeht. Weitere bestätigte Acts für das SUPERBLOOM 2023 sind die deutschen Künstler*innen Mayberg, $OHO BAŃI, Jeremias, Wilhelmine, sowie Dilla und die Norwegerin SKAAR.

Das SUPERBLOOM ist viel mehr als ein reines Musikfestival. Neben den musikalischen Highlights berichten die Journalistinnen Leonie Bartsch & Linn Schütze in ihrem Podcast MORD AUF EX von wahren Kriminalfällen. Während sich bei Tratsch & Tacheles Hadnet Tesfai und Tarik Tesfu über angesagte Themen und Gossip, von Politik bis hin zu Popkultur unterhalten, thematisiert der Podcast SUCHT & SÜCHTIG die Probleme und Herausforderungen, die ein Drogenmissbrauch mit sich bringen. Regisseur Hagen Decker und Erzieher John Cook geben zum Teil tiefe Einblicke in ihre eigene Drogensucht.

Zahlreiche Experience-Bereiche bieten ein Erlebnis für Groß und Klein. An jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken, erleben und interaktiv mitzugestalten. Dazu zählen wieder das Lifestyle-Fashion-Beauty- und Sport-Areal District4 und der Bereich YourPlanet, der sich mit Themen rund um Nachhaltigkeit beschäftigt. Auf der Spectacular-Bühne können die Besucher*innen verschiedene eindrucksvolle Tanz-, Akrobatik- sowie Zirkus-Performances bestaunen. Bei SuperBrain, dem Bereich für Wissenschaft und Innovationen, können alle Interessierten die Welt der Medizin, Forschung und Technologie erkunden. Familien und alle kleinen Gäste erleben in der magischen Welt des MiniBloom viele Abenteuer. Weitere Experience-Bereiche folgen in Kürze.

Der Ticketvorverkauf ist bereits gestartet. Das 2-Tage-Ticket für Samstag & Sonntag ist ab 219 EUR erhältlich. Teen-Tickets für 16 & 17-Jährige werden zu einem vergünstigten Preis von 119 EUR und limitierte Kids-Tickets von 6 bis 15 Jahren für 49€ angeboten. Ab heute startet außerdem der Verkauf von Tagestickets für jeweils Samstag oder Sonntag zu einem Preis von 119 EUR.

Diese und weitere Ticketkategorien sind unter www.superbloom.de erhältlich.