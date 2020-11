Das umadum erstrahl in Orange – ein Statement gegen Gewalt an Frauen

Seit 2008 erstrahlen überall auf der Welt unter dem Motto „Orange The World“ Sehenswürdigkeiten in Orange. Am Mittwoch, dem 25. November 2020, wird man auch in München zahlreiche Gebäude sowie das umadum, das größte transportable Riesenrad der Welt, in orangefarbenes Licht getaucht bewundern können.



Der Hintergrund des Lichtspektakel ist jedoch ein sehr ernster: „Jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau an partnerschaftlicher Gewalt“, erklärt Prof. Dr. Hoda Tawfik, Präsidentin des ZONTA-Clubs München City, der die Organisation der Veranstaltung in München verantwortet. „Eine Welt, in der sich Frauen frei entfalten und ohne Angst vor Gewalt leben können – von diesem Ziel haben wir uns in Corona-Zeiten weltweit wieder weit entfernt. Es wird von einem besorgniserregenden Anstieg der Fälle von Gewalt gegen Frauen und Mädchen während der Pandemie berichtet. Das muss aufhören! Wir freuen uns sehr, dass das Werksviertel-Mitte mit der Beleuchtung des umadum Riesenrads in der weltweiten Zonta Kampagne ,ZONTA Says NO/Orange The World‘ auch dieses Jahr mitmacht und ein Zeichen zur Ächtung von Gewalt gegen Frauen setzt. Mit der Farbe Orange sagen wir gemeinsam Nein.“



Seit fast 20 Jahren wird der 25. November bereits als Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen begangen. Begleitende Veranstaltungen widmen sich der Aufklärung und der Information, denn die Zahlen, die Gewalt an Frauen dokumentieren, sind noch immer erschreckend. So ist jede dritte Frau ab dem 15. Lebensjahr im Laufe ihres Lebens von psychischer, physischer oder sexueller Gewalt betroffen. Und zu mehr als 80 Prozent weist die Kriminalstatistik Frauen als Opfer von Partnerschaftsgewalt aus.



„Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen rückt dieses wichtige Thema nicht nur in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit. Er wirbt auch gleichzeitig für Hilfsangebote und zeigt Auswege auf. Wir hoffen, dass sich möglichst viele Menschen über den 25. November hinaus über die Arbeit von ZONTA informieren und womöglich Angebote der Initiative in Zukunft unterstützen“ erklärt Josef Glasl, Sprecher des Werksviertel-Mitte. Eine Fahrt im orange leuchtenden umadum Riesenrad wird leider aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen nicht möglich sein.

