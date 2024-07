Das war Clueso in der Tollwood Musik-Arena

Es war ein unvergesslicher Abend voller musikalischer Höhepunkte. Clueso hat das Publikum mit seinen Hits wie „Cello“, „Achterbahn“ und „Chicago“ in Ekstase versetzt. Besonders die intime Akustik-Version von „Keinen Zentimeter“ sorgte für Gänsehaut-Momente im Publikum. Die Energie und das Zusammenspiel zwischen den Künstlern und den Fans war einfach magisch.

Auch Paul Wetz als Vorband hat den Abend perfekt eingeleitet. Sein kraftvoller Auftritt mit Songs wie „Zeit bleibt stehen“ und „Unsere Zeit“ hat sofort für die richtige Stimmung gesorgt und das Publikum von Beginn an mitgerissen.

Dieser Abend in der Tollwood Musik-Arena war voller magischer Momente und musikalischer Höhepunkte. Clueso und Paul Wetz haben gezeigt, dass Live-Musik immer noch eine besondere Kraft hat, Menschen zu verbinden und zu begeistern. Die Erinnerungen an diesen Abend werden sicherlich noch lange in den Herzen der Fans nachklingen.