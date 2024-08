Das war der Gärtnerjahrtag 2024

Auch in diesem Jahr wurde der Gärtnerjahrtag traditionell mit einem festlichen Umzug der Münchner Gärtner und Floristen durch die Innenstadt gefeiert. Am Dienstag, den 6. August, strömten zahlreiche Besucher in die Münchner Innenstadt, um das farbenfrohe Spektakel zu bewundern und den Auftakt eines der ältesten Brauchtümer der Stadt mitzuerleben.

Insgesamt nahmen 17 Gruppen an dem Umzug teil, begleitet von drei Blaskapellen, die für eine stimmungsvolle musikalische Untermalung sorgten. Zwei prächtig geschmückte Festkutschen transportierten die Ehrengäste, darunter die neue Kommunalreferentin Jacqueline Charlier, Stadtrat Matthias Stadler und Nikolaus Kraus, die gemeinsam mit den Gärtnern und Floristen den Tag feierlich begingen. Besonders erfreulich war die Teilnahme der Schäffler, die mit ihrem traditionellen Tanz einen besonderen Akzent setzten und die Verbindung zwischen den alten Münchner Zünften und der modernen Stadtgesellschaft symbolisierten.

Der Umzug, der in festlicher Atmosphäre durch die Straßen zog, führte die Teilnehmer und Zuschauer zu einer der bedeutendsten Kirchen Münchens, dem „Alten Peter“. Hier fand der traditionelle Dankgottesdienst statt, der das Gelübde der Münchner Klostergärtner von 1635 würdigt. Diese hatten nach dem Ende der Pest das Versprechen abgelegt, jedes Jahr einen Festumzug und einen Gottesdienst abzuhalten, um ihrer Schutzheiligen Gertrude von Nivelles zu danken und den Menschen in der Stadt neue Hoffnung zu schenken.

Auch in diesem Jahr war der Umzug ein beeindruckendes Zeugnis der Lebendigkeit alter Münchner Traditionen, die mit Liebe zum Detail und großem Engagement der teilnehmenden Gärtner und Floristen gepflegt werden. Besonders hervorzuheben ist, dass das Gelübde im Jahr 2020, inmitten der Corona-Pandemie, erneuert wurde – ein starkes Zeichen für die Beständigkeit und die tief verwurzelte Tradition, die diesen Tag so besonders macht.

Der Gärtnerjahrtag 2024 war somit nicht nur eine farbenfrohe und musikalische Feier, sondern auch ein eindrucksvoller Ausdruck der Verbundenheit mit den Wurzeln der Stadt und den Menschen, die diese Traditionen lebendig halten.