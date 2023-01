Das war der Oide Wiesn Bürgerball 2023 – Von der Lederhose bis zur Bürgertracht

Auch 2023 eröffnete der Oide Wiesn Bürgerball wieder die Ballsaison im Deutschen Theater. In kurzer Zeit hat sich dieser besondere Ball zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Und die tanzbegeisterten Gäste in schmucker bayerischer Tracht dürften sich auch diesmal wieder auf erstklassige Musik und ein abwechslungsreiches Programm in entspannter Atmosphäre freuen.

BAYERN, BRAUCHTUM UND BLASMUSIK

Die Besucher erwartete „ein Ball für alle, die sich auf dem Oktoberfest engagieren und für alle, die die Tradition und das Flair des Oktoberfestes und speziell der Oidn Wiesn lieben“, so Karl-Heinz Knoll, Präsident des Festrings, der sich den Erhalt des bayerischen und insbesondere Münchner Brauchtums auf die Fahnen geschrieben hat.

Aber auch Auftritte der beiden Gauverbände mit Tanz, Schuhplatteln und Goaßlschnalzen sowie der gemeinsame Tanz der Trachtenpaare aus den Gauverbänden des Bayerischen Trachtenverbandes standen auf dem Programm. Und auch die beliebte Münchner Française zu späterer Stunde durfte nicht fehlen.

Im Ballsaal wechseln sich Wolfgang Grünbauer und die Oktoberfestmusikanten mit den Cagey Strings sowie Beratzhauser Blaskapelle ab. Auch Gigi Pfundmair, ein echtes Münchner Kindl und ausgebildete Opern- und Operettensängerin bereicherte das Programm mit original Münchner Liedern und Couplets. Im Weißwurststüberl umfunktionierten – Barocksaal sorgte das Duo Isar2 für Stimmung.

Die Narrhalla München e.V., zeigte im Jubiläumsjahr „130 Jahre Narrhalla, 130 Jahre Münchner Leben“ ihr umfangreiches Showprogramm und sorge für Stimmung.