Das war der St. Patrick’s Day 2025 in München

Am Sonntag, dem 16. März 2025, erstrahlte München erneut in den irischen Nationalfarben. Die mittlerweile 27. Ausgabe der traditionellen St. Patrick’s Day Parade zog wieder tausende begeisterte Zuschauer an, die das farbenfrohe Spektakel entlang der 2,5 Kilometer langen Strecke von der Münchner Freiheit bis zum Odeonsplatz verfolgten.

Wie bereits in den Vorjahren bot die Parade eine beeindruckende Vielfalt an Teilnehmergruppen, die irische Traditionen, Musik und Tanz präsentierten. Insgesamt waren mehr als 1.400 Menschen in über 60 Gruppierungen mit dabei. Von Dudelsackspielern und irischen Tanzgruppen bis hin zu Sportvereinen und kulturhistorischen Vereinigungen – die Parade spiegelte die enge Verbundenheit Münchens mit der irischen Kultur wider.

Angeführt wurde der Zug traditionell von St. Patrick, dargestellt durch den Münchner Wolfgang Schramm. Ihm zur Seite standen der diesjährige Grand Marshal Helen Kreuz sowie die Parade Princess Nina Caitríona O’Shea, die gemeinsam den festlichen Zug durch die Stadt führten.

Trotz nass-kaltem Wetter mit gelegentlichen Regenschauern ließen sich weder Teilnehmer noch Zuschauer die Stimmung verderben. Viele Besucher hatten sich mit Regenschirmen, wetterfester Kleidung und heißen Getränken ausgestattet, um die Parade gebührend zu feiern. Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer, viele in grünen Kostümen und mit irischen Flaggen, sorgten für ausgelassene Stimmung.

Neben der Parade selbst lockte auch das Rahmenprogramm mit irischer Live-Musik, Tanzvorführungen und landestypischen Spezialitäten zahlreiche Besucher an. Besonders die Open-Air-Bühnen am Odeonsplatz boten mit traditionellen und modernen irischen Klängen einen perfekten Ausklang des Festtages.

Die St. Patrick’s Day Parade 2025 zeigte erneut, wie lebendig und herzlich die irische Community in München ist. Die Organisatoren ziehen eine durchweg positive Bilanz und freuen sich bereits auf die nächste Ausgabe dieses besonderen Events, das die bayerische Landeshauptstadt einmal im Jahr in ein Stück Irland verwandelt.