Das war die Angermaier Trachten Nacht 2023 in München

Die Macht der Tracht: Promis, Paare, heiße Tanzeinlagen und ganz viel Liebe bei der Angermaier Trachten Nacht.

In der Alten Kongresshalle brachte ANGERMAIER mit seiner Pre-Wiesn-Party die Stimmung in München schon 11 Tage vor dem offiziellen Beginn des Oktoberfestes auf den absoluten Siedepunkt: rund 450 begeisterte Gäste feierten mit Dr. Axel Munz die ganze Welt der Tracht bis in die Morgenstunden hinein. Mit dabei unter anderem die frischvermählten TV-Stars Serkan und Samira Yavuz, die ihren ersten Auftritt als Ehepaar sichtlich verliebt zelebrierten. Auch Joelina Drews und ihr Freund Adrian sind nach zwei gemeinsamen Jahren ebenfalls „noch total verschossen ineinander“ und zeigten dies bei der Angermaier Trachten Nacht deutlich.

Alle Augen waren auf die Zwei gerichtet: Serkan und Samira Yavuz, die sich erstmals nach ihrer Heirat in der vergangenen Woche als Mr. und Mrs. präsentierten. Sichtlich stolz und strahlend symbolisierten sie in perfekten Trachten-Partnerlook die Verbindung von Tradition und moderner Liebe. „Wir freuen uns sehr, hier zu sein und sind sehr gespannt auf den Abend“, so Serkan Yavuz, der zudem auch noch tatkräftig den Festbier-Anstich vornahm – und damit seine handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis stellen konnte.

Doch Serkan und Samira waren nicht die einzigen, die die Blicke auf sich zogen. Powerpaar Simon (Schauspieler) und Anna Böer, seit zwei Jahrzehnten vereint, feierten ebenso wie Sängerin Joelina Drews mit ihrem Adrian (Musikproduzent). Der Bachelor von 2021, Dominik Stuckmann, zeigte sich verliebt an der Seite seiner Außerwählten Anna Rossow, während „Princess Charming“ Hanna Sökeland mit ihrer Freundin Jessi (für die sie sich im emotionalen „Princess Charming“-Finale 2022 entschied) für Aufsehen sorgte. „Für mich war es hier heute eine echte Trachten- und Trachten Nacht-Premiere“, berichtet Hanna Sökeland, die sich für eine coole Lederhose entschied. „Die Hose ist noch ziemlich eng, aber das wird sich sicher noch geben. Mir gefällt es auf jeden Fall richtig gut und Jessi sieht bezaubernd und sehr sexy in ihrem Dirndl aus.“ Vor zwei Monaten zog Hanna zu ihrer Liebe von Hannover nach München. „Ich mag es hier sehr!“

Eine Premiere feierte auch Calvin Kleinen auf der Angermaier Trachten Nacht. „Ich trage zum ersten Mal eine richtige Tracht. Ist schon cool“, so der 31-Jährige. Natürlich standen bei ihm auch die Ladies im Fokus. „Dirndl sind schon heiß! Die Frauen sehen alle super aus.“ So auch seine gute Bekannte Giulia Siegel – als Ur-Münchenerin natürlich ein absoluter Trachten-Fan. „Sie hat mir erst mal gezeigt, wie ich das Charivari richtig befestige.“

Weitere Gäste waren unter anderem das Schauspieler-Paar Sven Waasner und Viola Wedekind, Diana Herold und Michael Tomaschautzki, Moderatorin Nele Schenker, Schauspieler Thomas Heinze, Johannes Lochner (Silbermedaillengewinner der Olympischen Winterspiele von Peking 2022), Martin Krug, Schauspielerin Silke Popp, Rapper Kay One, Schauspieler Johannes Berzel , die Schauspielerinnen Deborah Müller, Darya Birnstiel, Tanja Lanäus, Julia Römmelt, Schauspieler Tommy Schwimmer, Thomas Käfer, Kabarettist Jürgen Kirner oder Model Papis Loveday.

Breakdance, Mode und das Dirndl-Casting

Im Fokus des Abends stand selbstverständlich die spektakuläre getanzte Modenschau: Kleine Nachwuchs-Tänzer, Prima-Ballerinas oder Breakdancer – die sogar noch Dr. Axel Munz im wahrsten Sinne des Wortes auf die Schultern nahmen – brachten das Publikum zum Bewundern, Staunen und Ausrasten. Die „Angermaier Greenline x Barbara Meier“-Kollektion“ wurde ebenso begeistert gefeiert wie die brandneue Manufaktur-Linie. Beide stellen unter Beweis, dass Nachhaltigkeit und Stil Hand in Hand gehen können. „Das ist das perfekte 75-jährige Jubiläum“, freute sich Munz. Trotz seiner 7,5 Dekaden ist Angermaier frisch und modern wie eh und je – und setzt erneut ein Ausrufezeichen für die Bedeutung und Attraktivität der Tracht. „München hat gezeigt, dass Tradition und Moderne nicht im Widerspruch stehen. Mit so wunderbaren Gästen, leidenschaftlichen Paaren und der Energie dieser Stadt kann ich es kaum erwarten, das nächste Kapitel in der Geschichte von Angermaier zu beginnen.” Dank Tochter Nina Munz an seiner Seite ist die Zukunft von Angermaier gesichert. Wie immer gab es von beiden praktische Tipps und Ratschläge für die Gäste, wie Trachten perfekt in Szene gesetzt werden. Dazu gehört vor allem auch eine schön gebundene Schleife an der Schürze des Dirndls. Hier legte Nina Munz selbst fleißig Hand an.

Erst die Damen, dann der Dance

Einen wunderschönen Querschnitt durch die bunte Welt der Angermaier-Trachten gab es auch in Deutschlands größtem Dirndl-Casting zu bewundern, zu dem sich über 400 Frauen bewarben. Fünf umwerfende Frauen stellten sich im Finale den kritischen Augen der mit Florian Boitin (Chefredakteur Playboy), Dominik Stuckmann & Anna Rossow, Schauspielerin Tanja Lanäus und Giulia Siegel prominent besetzten Jury. Es siegte Elena Ringenberger. Die 30-Jährige freute sich über tolle Preise wie unter anderem einen Angermaier-Gutschein im Wert von 1.000 Euro, 2 Übernachtungen für zwei Personen im KuHotel by Rilano in den Kitzbüheler Alpen, 1 Nacht für zwei Personen im Hotel Victory, zwei VIP-Tickets für die Night of the Proms in München oder die Teilnahme am Trachten- und Schützenumzug mit anschließendem Wiesnbesuch.

Auftritte von DSDS-Finalistin Aileen Sager und der „Rockröhre“ Kayla Krystin heizten dem Publikum schon einmal so richtig ein, bevor es mit der Gaudi so richtig losging – und der Catwalk sowie die Tische und Bänke kurzerhand zum Dancefloor umfunktioniert wurden: Beim Trachten-Clubbing zur Musik der Wiesn-Band „Ois Easy“ mit Evergreens und Charts feierten die Gäste noch bis weit nach Mitternacht.

Kurzum, es war ein Abend, der in Erinnerung bleiben wird und einfach Lust die Wiesn machte – bis zum nächsten Mal, wenn Angermaier wieder zum Tanz bittet.