Das war die Angermaier Wiesn Alm 2022 – Bildstrecke

Wenn Olympia-Medaillengewinner Hannes Ocik auf Schauspieler wie Ferdinand Hofer oder Michael Kranz trifft, wenn Volksmusiker Marianne und Michael mit Operettensängerin Anna Maria Kaufmann Brotzeit teilen, wenn Rapper Kay One mit seinem Freund, dem Politiker Wolfgang Bosbach, ausgelassen feiert und wenn Topmodel und Schauspielerin Barbara Meier ihre wunderschöne Babykugel in ihrer eigenen Dirndl-Kollektion zeigt, dann ist eines klar: ANGERMAIER feiert seine legendäre Pre-Wiesn-Party! Was eine Gaudi!

