Das war die Night of Freestyle 2019 in München

Bei der Premiere am 21. Dezember 2019 in der Münchner Olympiahalle begeisterte die Night of Freestyle an diesem Wochenende 6000 Zuschauer mit ihrer neuen Show. Diesjähriges Thema war die Entwicklung im Freestyle Sport, welche anschaulich und spektakulär in den einzelnen Disziplinen dargestellt wurde.

Zu Beginn zeigte die Kunstradfahrerin Lea Schaepe in einer Show, wie alles anfing und welche Tricks auf dem Kunstrad am Boden möglich sind.

Bildstrecke>> Night of Freestyle 2019

Danach war es für die Mountainbike und BMX Fahrer Zeit, in die Luft zu gehen. Zum ersten Mal bei der Night of Freestyle wurde auch Scooter Freestyle mit gleich drei Top- Athleten gezeigt.

Im Freestyle Motocross ging es langsam los mit den anfänglichen Tricks aus den späten 90er Jahren, über den immer beliebten Whipcontest, bis hin zu einem Battle gegen die anderen Sportarten ohne Motor und das Highlight, den Syncro Contest.

Bei diesem wurden jeweils von zwei Fahrern nebeneinander der gleiche Trick gezeigt. Absolutes Highlight zum Schluss war der side by side Double Backflip vom australischen Ausnahmetalent Pat Bowden und dem frisch gekrönten Weltmeister Luc Ackermann.

Für Action auf Kufen sorgte der Italiener Jason Cesco auf seinem Snowmobile. Er präsentierte seine besten Tricks mit seinem rund 350kg schweren Gefährt, darunter auch der Backflip und sogar einige Backflipkombinationen. Auch Ales Rozman mit seinem Quad präsentierte dem Publikum seine neuesten Backflip Kombinationen.

Geburtstagskind Brandon Schmidt aus Amerika hatte sich zu seinem Geburtstag etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Bereits in der letzten Saison hatte er mit einem Triple Backflip auf seinem BMX geglänzt, doch dieses Mal sollte es ein vierfacher Backflip werden. Dieser wurde erst durch ihn und einen weiteren Fahrer auf der ganzen Welt gestanden und war daher ein weiteres, absolutes Highlight.

Die Veranstalter haben bereits die Fortführung im kommenden Jahr angekündigt. Die Night of Freestyle geht am 19.12.2020 in der Münchner Olympiahalle in die nächste Runde.