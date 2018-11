Das Wassersportevent des Jahres! Luftmatratzen Weltmeisterschaft 2018 Sonntag, 9. Dezember 2018 in der Vitalwelt Schliersee

Nach den olympischen Spielen und der Fußballweltmeisterschaft folgt das nächste Weltsportevent zum Jahresende. Die erste Luftmatratzen Weltmeisterschaft am 9. Dezember 2018 im oberbayerischen Schliersee.

Werbung / Anzeige

Die Marktgemeinde Schliersee kann bereits viele Weltmeistertitel für sich behaupten. Ob beim Skifahren mit dem mehrfachen Weltmeister Markus Wasmeier, beim Rodeln mit Weltmeister Hans Schaller oder bei der Nordischen Kombination mit Weltmeister Gustl Berauer. Sogar beim traditionellen Goaßlschnalzen hält Schliersee einen mehrfachen Weltmeistertitel.

“Ich freue mich, dass Schliersee in diesem Jahr Austragungsort der ersten Luftmatratzen Weltmeisterschaft ist, wenn nicht bei uns, wo sonst sollte so ein einzigartiges Sportevent stattfinden”, so Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer.

Am Sonntag, 9. Dezember 2018 treten insgesamt 32 Athleten und Athletinnen bei dieser außergewöhnlichen Sportweltmeisterschaft im Hallenbad der Vitalwelt und monte mare Schliersee gegeneinander an.

“Ob diese neue Sportart jemals olympisch wird, kann ich heute noch nicht sagen, aber bis zum heutigen Tag gibt es keinen Weltmeister in dieser neuen Sportart, den werden wir am 9. Dezember 2018 bei uns in Schliersee küren”, freut sich Tourismuschef Mathias Schrön.

Die Disziplin des Wettkampfes ist schnell erklärt: Es geht darum, auf einer Luftmatratze eine Strecke von 50, 100 und im Finale 150 Metern zu absolvieren.

Dem künftigen Weltmeister winkt neben einer Goldmedaille und dem Titel “Luftmatratzenweltmeister/in” eine Traumreise im Wert von über 2.000 Euro. Für den Wettbewerb kann sich jedermann und jederfrau bis zum 26. November 2018 bewerben. Voraussetzungen gibt es keine, außer geeignete Badekleidung.

Die erste Luftmatratzen Weltmeisterschaft wird live im Internet und auf dem Facebookkanal der Marktgemeinde Schliersee übertragen. Wer die Weltmeisterschaft live erleben möchte, ist herzlich eingeladen, der Eintritt am Sonntag 9. Dezember 2018 ins Hallenbad der Vitalwelt Schliersee und monte mare ist kostenfrei. Der Badebetrieb ist durch den Wettkampf eingeschränkt.

Sonntag, 9. Dezember 2018, Vitalwelt Schliersee, Perfallstraße 4, 83727 Schliersee

Einlass Hallenbad ab 10 Uhr, Wettkampfbeginn: 11 Uhr. Der Eintritt ist frei!

https://luftmatratzen-weltmeisterschaft.de/