Das WinterWunderWERK im Werksviertel-Mitte kehrt zurück!

Vorweihnachtlicher Zauber im Werksviertel-Mitte – Wintersport trifft auf Genuss –

Die Temperaturen sinken und die Vorfreude steigt: Das WinterWunderWERK kehrt zurück! Ab Donnerstag, den 14. November 2024 lädt das beliebte Winter-Festival bereits zum dritten Mal alle Münchner ein, die besondere Atmosphäre im Werksviertel-Mitte am Ostbahnhof zu genießen. Die Besucher erwartet ein sportliches Vergnügen für Groß und Klein an den Eis-Stockbahnen im Container Collective sowie auf der Eislauffläche mit mehr als 370 Quadratmetern echtem Eis am Knödelplatz. Umrahmt wird das Wintervergnügen vom zauberhaften Schmankerlmarkt, der mit zahlreichen Food Trucks, Glühweinhütten und der beliebten Wally Bar aufwartet. Als zusätzliche Attraktion erwartet die Besucher wöchentlich von Freitag bis Sonntag ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit unterhaltsamen Darbietungen und einem bunten Kinderprogramm am Wochenende.Montag bis Mittwoch stehen bei der Schlittschuhgaudi wechselnde Musikthemenabende auf dem Plan, die verschiedene Genres präsentieren und das Eislaufen zu peppiger Musik garantieren. Jeden Donnerstag sorgt unsere Eis-Disko für zusätzliche Partystimmung auf und neben dem Eis.

Bis einschließlich Freitag, den 20. Dezember 2024 verwandelt sich das Werksviertel-Mitte in eine Winter-Weihnachtswelt voller Sport, Kulinarik und einer zauberhaften Lichteratmosphäre.

Alle Attraktionen des WinterWunderWERKs auf einen Blick:

Eis-Stockbahnen im Container Collective

im Container Collective Große Echt-Eislaufbahn am Knödelplatz

am Knödelplatz Zauberhafter Schmankerlmarkt mit Foodtrucks und Glühwein- und Punschhütten

mit Foodtrucks und Glühwein- und Punschhütten Bühnen-Live-Programm von Freitag bis Sonntag

von Freitag bis Sonntag Buntes Kinderprogramm am Wochenende

am Wochenende Eis-Disko jeden Donnerstag

• Schlittschuhgaudi mit wechselnden Genres jeden Montag bis Mittwoch

Informationen zu den einzelnen Bausteinen

Eis-Stockschießen im Container Collective

In der einzigartigen Atmosphäre des Container Collectives startet der Winterspaß mit drei Stockbahnen, die unter der Woche von 14:00 und am Wochenende ab 12 Uhr geöffnet sind. Ob als Geschenk für Freunde oder als unterhaltsames Rahmenprogramm für Weihnachtsfeiern, Familien- oder Firmenausflüge – Stockschießen bietet Vergnügen für Jung und Alt! Für die kleinen Teilnehmer stehen Kinderstöcke zur Verfügung. Eine Bahn eignet sich ideal für Gruppen von acht bis zehn Personen.

Online-Buchungen für die Bahnen sind möglich unter:

https://www.eventfabrik-muenchen.de/eisstockschiessen/

Schlittschuhgaudi auf dem Knödelplatz

Die Echteis-Schlittschuhbahn auf dem Knödelplatz verspricht größtes Schlittschuhlauf-Vergnügen auf sagenhaften 375 Quadratmetern! Hier können Groß und Klein täglich unter der Woche ab 17 Uhr und am Wochenende bereits ab 12 Uhr ihre Runden drehen und Pirouetten wagen. Vor Ort steht ein Schlittschuh- und Helmverleih zur Verfügung. Der Eintritt beträgt sieben Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder bis 12 Jahre. Für Schwerbehinderte mit amtlichen Ausweis gibt es eine Ermäßigung von ein Euro und fünfzig Cent. Die Dauer auf der Eisbahn ist zeitlich unbegrenzt, allerdings sind Kapazitätsstops bzw. kurze Wartezeiten aufgrund Kapazitäts-Ausgleich und zur Eispflege möglich! Die Gäste können sich auf eine köstliche Verpflegung und musikalische Unterhaltung im Rahmen des zauberhaften Schmankerlmarktes freuen, der die Eislaufbahn umschließt.

Mehr Informationen zur Eislaufbahn finden Sie hier:

https://www.eventfabrik-muenchen.de/schlittschuhgaudi-am-knoedelplatz/

Der zauberhafte Schmankerlmarkt

Der zauberhafte Schmankerlmarkt lädt alle Naschkatzen und Feinschmecker ein, in eine Welt voller Aromen und Köstlichkeiten einzutauchen. Von Crêpes, Falafel bis hin zu Flammlachs, Glühwein und Punsch ist für jeden Geschmack etwas dabei! Die Besucher können nach Herzenslust schlemmen und gustieren, während sie durch das festlich geschmückte WinterWunderWERK schlendern und den Schlittschuhläufern auf dem Eis zusehen. Auch für kleine weihnachtliche Geschenke ist gesorgt: Handgefertigter Schmuck und andere liebevolle Überraschungen warten darauf, entdeckt zu werden.Doch der Schmankerlmarkt bietet nicht nur Gaumenfreuden. Unsere wöchentliche Eisdisco und ein abwechslungsreiches Bühnen-Programm sorgt für beste Unterhaltung. Musik, DJ, Comedy und ein unterhaltsames Kinderprogramm versprechen festliche Stimmung und unvergessliche Momente für die ganze Familie. Die Öffnungszeiten des zauberhaften Schmankerlmarkts sind täglich ab dem 14. November 2024 von 17 bis 22 Uhr, am Wochenende bereits ab 12 Uhr. Die Stände haben bis einschließlich 20. Dezember 2024 geöffnet. Sonntags schließt der Markt sowie die Eislaufbahn bereits um 20 Uhr.

Alle Aussteller finden Sie hier:

https://www.eventfabrik-muenchen.de/zauberhafter-schmankerlmarkt/

Erleben Sie die Vorweihnachtszeit in einem einzigartigen

Ambiente und lassen Sie sich von den festlichen

Angeboten im Werksviertel-Mitte verzaubern!

Allgemeine Infos und das Programm am WinterWunderWERK finden Sie hier: