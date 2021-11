Das WinterWunderWERK – Winterspaß im Werksviertel-Mitte

Zum ersten Mal verwandelt sich das Werksviertel-Mitte ins WinterWunderWERK. Von Mitte November bis Ende Januar lädt das Stadtquartier am Münchner Ostbahnhof zum Eisstockschießen, zum Schlittschuhlaufen auf dem Knödelplatz und dem Zauberhaften Weihnachtsmarkt ein.

Glühweinduft, der in der Luft liegt. Ein Lichtermeer soweit das Auge reicht. Und ein Viertel, das sich in ein glitzerndes WinterWunderWERK verwandelt. Zum ersten Mal findet im Werksviertel-Mitte ein übergreifendes Konzept mit verschiedenen Attraktionen, Winteraktivitäten und einem abwechslungsreichen Bühnen-Live-Programm statt. Auch an Silvester haben die Gastronomiebetriebe im Viertel geöffnet und es wird gemäß der bis dahin geltenden Regelungen gebührend in das neue Jahr gefeiert.

Eisstockschießen und Weihnachtsmarkt im Container Collective

Ab dem 12. November startet das Container Collective in die Wintersaison. Besucher können ab dem Wochenende ihr Talent im Eisstockschießen beweisen und dabei gemütlich leckeren Bio-Glühwein trinken. Die Bahnen kann man inklusive Verpflegung online unter http://iceevents.de buchen.

Öffnungszeiten Stockbahnen:

12. November 2021 – 31. Januar 2022

Montag bis Freitag: 13:30 – 22:30 Uhr

Samstag und Sonntag: 10:30 – 22:30 Uhr

Wer nur Glühwein trinken und etwas leckeres Essen möchte, ist beim Transit Weihnachtsmarkt bestens aufgehoben. Mit einer großen Portion Lichterketten, Tannenbäumen, Vintage-Dekorationen und viel Liebe verwandeln sich die bunten Container am Eingang des Viertels in einen weihnachtlichen Zauberwald.

Echteislaufbahn am Knödelplatz

Der Knödelplatz wird zum Place-to-be für alle Eisprinzen und Eisprinzessinnen. Eine 200 Quadratmeter große Echteislaufbahn lädt Besucher und Besucherinnen ab dem 3. Dezember bis Ende Januar dazu ein, fröhlich ein paar Runden auf dem Eis zu drehen. Einen Schlittschuhverleih gibt es vor Ort. Zahlreiche Events auf und um die Eislauffläche sind in Planung. Aktuelle Informationen gibt es unter winterwunderwerk.de

Öffnungszeiten Eislaufbahn:

3. Dezember 2021 – 31. Januar 2022

Montag bis Freitag: 14:00 – 22:00 Uhr

Wochenende: 10:00 – 22:00 Uhr

Kosten für die Schlittschuhe:

Kinder: 4,90 €

Erwachende: 6,50 €

Schleifservice: 10,00 €

Der Zauberhafte Weihnachtsmarkt

Bereits zum vierten Mal findet der Zauberhafte Weihnachtsmarkt im Werksviertel-Mitte statt. Wie jedes Jahr bezaubert er durch tolle Stände mit einzigartigen handgemachten Produkten, außergewöhnlichen Geschenkideen und Buden mit leckeren Schmankerln. Das abwechslungsreiche kostenfreie Bühnenprogramm hält für Groß und Klein etwas Passendes

bereit: Von der Seifenblasenshow und dem Zirkus für die Jüngsten hin zu musikalischem Genuss mit verschiedenen lokalen Bands. Alle Highlights sowie die Aussteller finden Sie unter www.zauberhafter-weihnachtsmarkt.de.

Öffnungszeiten Zauberhafter Weihnachtsmarkt:

3. – 12. Dezember 2021

Montag bis Freitag: 16:00 – 21:00 Uhr

Samstag: 13:00 – 21:00 Uhr

Sonntag: 13:00 – 19:00 Uhr

Silvesterspektakel im Werksviertel-Mitte

Die Restaurants und Bars bieten ein vielseitiges Angebot um 2021 zu verabschieden und gebührend in das neue Jahr zu feiern. Darüber hinaus wird es eine große Silvesterparty in der TonHalle geben – was hier genau geplant ist, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Neben der Gastronomie hat auch das Umadum Riesenrad seine Türen besonders lange geöffnet: Von 17 – 3 Uhr können Gäste fröhlich ihre Runden drehen und ganz oben in das neue Jahr starten. Genaue Details zu den Fahrten und Reservierungen gibt es ab Ende November auf www.umadum.info.