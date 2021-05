Das Zillertal startet am 19. Mai 2021 in die Saison

Die Vorfreude hin zur Öffnung von Hotellerie und Gastronomie ist im Zillertal groß. Sicherheit und Gesundheit bilden das zentrale Fundament des Zillertaler Bergsommers. So gibt es auch im ganzen Land ein breites Testangebot für alle Gäste. Vielfältige Erlebnisse kommen trotzdem nicht zu kurz. Während im Tal bereits unzählige Bike- und Wanderrouten darauf warten, erkundet zu werden, ist es am Hintertuxer Gletscher – Österreichs einzigem Ganzjahresskigebiet – möglich, die Skisaison zu verlängern.

Mit der Familie auf dem Bike entlang des Zillertal Radweges, Golfen inmitten einer spektakulären Berglandschaft oder doch schon eine erlebnisreiche Wanderung in alpinem Gelände? Den Gästen werden von Beginn an die vielfältigen Urlaubserlebnisse geboten, für die das Tal so bekannt ist. Pünktlich zu Pfingsten nimmt die Rosenalmbahn in der Zillertal Arena an den Wochenenden und an Feiertagen den Betrieb auf und bietet so ideale Startpunkte für zahlreiche Bergtouren mit spektakulären Ausblicken in die umliegende Bergwelt. Für alle, die sich nach lässigen Schwüngen auf kühlem, glitzerndem Weiß sehnen, ist am Hintertuxer Gletscher durchgehend Sonnenskilauf geboten. In Österreichs einzigem Ganzjahresskigebiet können Pistenhungrige die Skikilometer nachholen, die ihnen in den letzten Monaten so gefehlt haben.

Sichere Gastfreundschaft steht an erster Stelle. Zahlreiche Hotels im Zillertal bieten außerdem die Möglichkeit, den gebuchten Aufenthalt unkompliziert bis zu 48 Stunden vor Ankunft kostenlos zu stornieren. Somit sind Gäste im Zillertal in jeglicher Hinsicht auf der sicheren Seite und einem entspannten Sommerurlaub steht nichts mehr im Weg!

Weitere Information und Inspiration finden Sie unter www.zillertal.at