Datenleck beim Thermomix-Rezepte-Forum

Millionen Nutzer betroffen: Recht auf Schadensersatz prüfen

Unbekannte haben durch ein Datenleck im Rezepte-Forum rezeptwelt.de des Thermomix-Herstellers Vorwerk Daten von zahlreichen Nutzerinnen und Nutzern abgegriffen. Die sensiblen Daten umfassen neben dem vollständigen Namen und Wohnort auch die hinterlegte E-Mail-Adresse, die Telefonnummer und das Geburtsdatum. Neben dem Forum rezeptwelt.de sind auch entsprechende Webseiten in vielen anderen Ländern betroffen. Insgesamt sollen die Daten von mehr als 3,3 Millionen Verbrauchern im Darknet verfügbar sein.



Was Nutzer jetzt tun sollten

Betroffene sollten in nächster Zeit besonders wachsam sein, da die sensiblen Informationen für Betrugsversuche und Phishing-Angriffe missbraucht werden könnten. „Bei ungewöhnlichen und zweifelhaften E-Mails ist in nächster Zeit noch mehr Vorsicht geboten. Anhänge von unbekannten Absendern bitte auf keinen Fall öffnen“, sagt Katharina Grasl, Juristin bei der Verbraucherzentrale Bayern. „Wir raten Nutzern zudem, sicherheitshalber die Passwörter bei allen Accounts zu ändern, bei denen das gleiche oder ein ähnliches Passwort verwendet wurde. Ohnehin ist es ratsam, für jeden Account unterschiedliche Passwörter einzurichten. So können Betrüger mit den abhanden gekommenen Daten nicht auch noch andere Konten hacken.“ Stellen Nutzer Unregelmäßigkeiten auf ihrem Bankkonto fest, sollten sie sofort ihre Bank kontaktieren.



Recht auf Schadensersatz prüfen

Mit einem kostenlosen Online-Tool der Verbraucherzentrale Bayern können Betroffene ihre Rechte schnell und kostenlos prüfen. Sie erhalten dort auch wertvolle Tipps und können Musterbriefe erstellen. Das Tool ist unter www.verbraucherzentrale-bayern.de/datenleck zu finden.