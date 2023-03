DAV eröffnet erste Inklusionskletterhalle

Die DAV-Sektion Stützpunkt Inntal feierte am 24. März in Bad Aibling die Eröffnung ihrer barrierefreien und inklusiven Kletterhalle „Basislager“ – der ersten dieser Art in ganz Deutschland. Unter den 120 Gästen der Feierlichkeiten war auch Ilse Aigner. „Wir eröffnen heute eine Kletterhalle, die allen offensteht“, sagte die Präsidentin des Bayerischen Landtags in ihrem Grußwort. Hocherfreut zeigte sich auch DAV-Vizepräsidentin Burgi Beste: „Diese Halle zeigt, dass der DAV Inklusion lebt.“

Die neu gebaute Halle ist komplett barrierefrei konzipiert. Treppenstufen sperren dort keine Wege, und alle Stockwerke sind auch per Aufzug gut zu erreichen. Sämtliche Flächen fürs Publikum und für die Beschäftigten sind großzügig gestaltet und selbstverständlich mit Rollstühlen befahrbar. Für Menschen mit Epilepsie oder Autismus gibt es einen Ruheraum, in den sie sich zurückziehen können. Menschen mit und ohne Behinderung sollen sich auf diese Weise wohl fühlen – ob sie nun zum Klettern gekommen sind oder dort arbeiten. Denn das gehört ebenfalls zum Konzept der inklusiven Halle: Die Beschäftigten sind Menschen mit und ohne Behinderung. Das ist die Website der Kletterhalle: kletterhalle-basislager.de